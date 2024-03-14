Нефть поможет отыграться: рынок вернется к максимумам
Нефть поможет отыграться: рынок вернется к максимумам - 14.03.2024, ПРАЙМ
Нефть поможет отыграться: рынок вернется к максимумам
Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 0,9%. Исключение... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T08:55+0300
2024-03-14T08:55+0300
2024-03-14T08:55+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 0,9%. Исключение составляет рынок Китая, снижающийся на 0,2%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия в среду, сегодня утром подтягиваются на 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent днем ранее продемонстрировал уверенный рост, после чего сегодня утром перешел в консолидацию торгуясь чуть выше 84 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня отметим блок статистики по экономике США. В частности, участники торгов обратят внимание на данные по розничным продажам, индексу цен производителей и заявкам на пособие по безработице в Штатах.По итогам среды индекс Мосбиржи снизился на 0,4%, закончив торги в районе 3 321 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизации покупок в российских акциях, чему способствует существенное улучшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вышел в верхнюю половину диапазона 80 – 85 долларов за баррель. В случае продолжения роста "черного золота", наш рынок в ходе сессии может отыграть большую часть вчерашних потерь и вновь выйти к локальным максимумам, установленным чуть ниже 3 345 пунктов по индексу Мосбиржи.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.40 мск доллар, евро и юань прибавляют в пределах 0,2%, поднявшись до 91,6, 100,3 и 12,7 рубля соответственно. На наш взгляд, в ходе сессии, учитывая существенное улучшение ситуации в ценах на нефть, национальная валюта может попытаться отыграть утренние потери и перейти к укреплению. Также инвесторы могут учесть, что в рамках следующей недели экспортеры начнут подготовку к пику налоговых выплат, что сдержит продажи рубля. В сложившихся обстоятельствах, пара доллар/рубль может продолжить постепенное отступление и закрепиться в районе 91 – 91,5 рубля.
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 0,9%. Исключение составляет рынок Китая, снижающийся на 0,2%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия в среду, сегодня утром подтягиваются на 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent днем ранее продемонстрировал уверенный рост, после чего сегодня утром перешел в консолидацию торгуясь чуть выше 84 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня отметим блок статистики по экономике США. В частности, участники торгов обратят внимание на данные по розничным продажам, индексу цен производителей и заявкам на пособие по безработице в Штатах.
По итогам среды индекс Мосбиржи снизился на 0,4%, закончив торги в районе 3 321 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизации покупок в российских акциях, чему способствует существенное улучшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вышел в верхнюю половину диапазона 80 – 85 долларов за баррель. В случае продолжения роста "черного золота", наш рынок в ходе сессии может отыграть большую часть вчерашних потерь и вновь выйти к локальным максимумам, установленным чуть ниже 3 345 пунктов по индексу Мосбиржи.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.40 мск доллар, евро и юань прибавляют в пределах 0,2%, поднявшись до 91,6, 100,3 и 12,7 рубля соответственно. На наш взгляд, в ходе сессии, учитывая существенное улучшение ситуации в ценах на нефть, национальная валюта может попытаться отыграть утренние потери и перейти к укреплению. Также инвесторы могут учесть, что в рамках следующей недели экспортеры начнут подготовку к пику налоговых выплат, что сдержит продажи рубля. В сложившихся обстоятельствах, пара доллар/рубль может продолжить постепенное отступление и закрепиться в районе 91 – 91,5 рубля.
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