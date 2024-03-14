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Стоимость нефти Brent превысила 85 долларов за баррель впервые с 7 ноября
Стоимость нефти Brent превысила 85 долларов за баррель впервые с 7 ноября - 14.03.2024, ПРАЙМ
Стоимость нефти Brent превысила 85 долларов за баррель впервые с 7 ноября
Мировые цены на нефть растут более чем на 1%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала ноября прошлого года превысила 85 долларов, следует из... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T17:11+0300
2024-03-14T17:11+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 1%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала ноября прошлого года превысила 85 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 17.11 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 1,29% - до 85,11 доллара за баррель, показатель находится выше 85 долларов впервые с 7 ноября. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 1,63%, до 81,02 доллара.
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нефть, brent, торги
Энергетика, Нефть, Brent, Торги
Стоимость нефти Brent превысила 85 долларов за баррель впервые с 7 ноября
Стоимость нефти марки Brent превысила 85 долларов за баррель впервые с 7 ноября
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 1%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала ноября прошлого года превысила 85 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.11 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 1,29% - до 85,11 доллара за баррель, показатель находится выше 85 долларов впервые с 7 ноября. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 1,63%, до 81,02 доллара.