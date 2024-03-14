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МЭА: участники соглашения ОПЕК+ добыли больше, чем договорились

МЭА: участники соглашения ОПЕК+ добыли больше, чем договорились - 14.03.2024, ПРАЙМ

МЭА: участники соглашения ОПЕК+ добыли больше, чем договорились

Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в феврале снизили добычу на 120 тысяч баррелей в сутки по сравнению с январем, до 34,74 миллиона баррелей в сутки, но... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T12:05+0300

2024-03-14T12:05+0300

2024-03-14T12:05+0300

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в феврале снизили добычу на 120 тысяч баррелей в сутки по сравнению с январем, до 34,74 миллиона баррелей в сутки, но превысили объявленные обязательства по сокращению добычи на 420 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Согласно приложенным таблицам, 18 стран-участниц альянса, у которых есть квоты, добывали в феврале 34,74 миллиона баррелей в сутки. В январе их добыча составляла 34,86 миллиона баррелей. Таким образом, за месяц она снизилась на 120 тысяч баррелей в сутки. "В феврале добыча 18 производителей, на которых распространяются квоты, была на 420 тысяч баррелей в сутки выше предполагаемого потолка в 34,3 миллиона баррелей в сутки после того, как Ирак, Казахстан и ОАЭ продолжили превышать свои целевые показатели", - говорится в докладе. МЭА уточняет, что предельным уровнем считает все объявленные обязательства по сокращению добычи, в том числе "добровольные". По оценке МЭА, в феврале добыча нефти всех 22 участников ОПЕК+ выросла примерно на 90 тысяч баррелей в сутки, до 41,58 миллиона баррелей в сутки. Квоты на добычу нефти ОПЕК+ без учета покинувшей альянс Анголы, с начала 2024 года снизились примерно на 1 миллион баррелей в сутки. Теперь общий предельный уровень составляет 39,425 миллиона баррелей в сутки, не считая показателей нового участника - Бразилии, которые, по оценкам экспертов, составляют почти 3 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, участники альянса в течение всего 2024 года продолжают добровольные сокращения добычи сверх квот суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, из которых по 500 тысяч приходится на Россию и Саудовскую Аравию. Дополнительно в первом квартале Москва сокращает нефтяной экспорт на 500 тысяч баррелей в сутки (300 тысяч баррелей - нефть, еще 200 тысяч - нефтепродукты), а Эр-Рияд - добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Также до конца марта другие страны снижают нефтедобычу еще на 700 тысяч баррелей в сутки. В начале марта Саудовская Аравия продлила на второй квартал добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки. Россия в апреле-июне будет сокращать экспорт и добычу нефти суммарно на 471 тысячу баррелей вместо 500 тысяч баррелей нефтяного экспорта в текущем квартале. Другие участники альянса продлили до конца июня решение сокращать добычу на 700 тысяч баррелей в сутки.

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мэа, нефть, опек, новости