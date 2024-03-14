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В Киеве заговорили о перемирии после заявления директора ЦРУ

В Киеве заговорили о перемирии после заявления директора ЦРУ - 14.03.2024, ПРАЙМ

В Киеве заговорили о перемирии после заявления директора ЦРУ

Доклад директора ЦРУ Уильяма Бернса перед конгрессменами свидетельствует о том, что Киеву пора выходить на мирные переговоры с Москвой, заявил в своем... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T10:39+0300

2024-03-14T10:39+0300

2024-03-14T11:28+0300

спецоперация на украине

украина

олег соскин

цру

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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Доклад директора ЦРУ Уильяма Бернса перед конгрессменами свидетельствует о том, что Киеву пора выходить на мирные переговоры с Москвой, заявил в своем видеоблоге бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.Он указал на предупреждение Бернса — отсутствие новой военной помощи от Соединенных Штатов приведет к дальнейшим отступлениям ВСУ и новым территориальным потерям."Делаем выводы из заявлений Бернса и главы нацразведки, что ситуация такая, что практически Украина без всей этой поддержки США ... она потеряет территории", — подчеркнул Соскин.Он адресовал вопрос киевским властям — "не умнее ли сейчас пойти на прекращение огня" и начать переговоры.Соскин считает, что мизерная военная помощь от Европы никак не изменит судьбу Украины — Россия непременно прорвет фронт и займет Харьков и Одессу. При этом, отметил он, теперь о таком исходе говорят даже лучшие мировые специалисты по разведке.У Киева остался лишь один выход — немедленно сделать перемирие и начать переговоры, подчеркнул Соскин.

https://1prime.ru/20240314/846283418.html

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украина, олег соскин, цру