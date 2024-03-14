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В Киеве заговорили о перемирии после заявления директора ЦРУ - 14.03.2024, ПРАЙМ
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В Киеве заговорили о перемирии после заявления директора ЦРУ
В Киеве заговорили о перемирии после заявления директора ЦРУ - 14.03.2024, ПРАЙМ
В Киеве заговорили о перемирии после заявления директора ЦРУ
Доклад директора ЦРУ Уильяма Бернса перед конгрессменами свидетельствует о том, что Киеву пора выходить на мирные переговоры с Москвой, заявил в своем... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T10:39+0300
2024-03-14T11:28+0300
спецоперация на украине
украина
олег соскин
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Доклад директора ЦРУ Уильяма Бернса перед конгрессменами свидетельствует о том, что Киеву пора выходить на мирные переговоры с Москвой, заявил в своем видеоблоге бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.Он указал на предупреждение Бернса — отсутствие новой военной помощи от Соединенных Штатов приведет к дальнейшим отступлениям ВСУ и новым территориальным потерям."Делаем выводы из заявлений Бернса и главы нацразведки, что ситуация такая, что практически Украина без всей этой поддержки США ... она потеряет территории", — подчеркнул Соскин.Он адресовал вопрос киевским властям — "не умнее ли сейчас пойти на прекращение огня" и начать переговоры.Соскин считает, что мизерная военная помощь от Европы никак не изменит судьбу Украины — Россия непременно прорвет фронт и займет Харьков и Одессу. При этом, отметил он, теперь о таком исходе говорят даже лучшие мировые специалисты по разведке.У Киева остался лишь один выход — немедленно сделать перемирие и начать переговоры, подчеркнул Соскин.
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украина, олег соскин, цру
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Олег Соскин, ЦРУ
10:39 14.03.2024 (обновлено: 11:28 14.03.2024)
 
В Киеве заговорили о перемирии после заявления директора ЦРУ

Экс-советник Кучмы Соскин: у Киева не остается иного выхода, кроме перемирия

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Доклад директора ЦРУ Уильяма Бернса перед конгрессменами свидетельствует о том, что Киеву пора выходить на мирные переговоры с Москвой, заявил в своем видеоблоге бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он указал на предупреждение Бернса — отсутствие новой военной помощи от Соединенных Штатов приведет к дальнейшим отступлениям ВСУ и новым территориальным потерям.
"Делаем выводы из заявлений Бернса и главы нацразведки, что ситуация такая, что практически Украина без всей этой поддержки США ... она потеряет территории", — подчеркнул Соскин.
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Он адресовал вопрос киевским властям — "не умнее ли сейчас пойти на прекращение огня" и начать переговоры.
Соскин считает, что мизерная военная помощь от Европы никак не изменит судьбу Украины — Россия непременно прорвет фронт и займет Харьков и Одессу. При этом, отметил он, теперь о таком исходе говорят даже лучшие мировые специалисты по разведке.
У Киева остался лишь один выход — немедленно сделать перемирие и начать переговоры, подчеркнул Соскин.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАОлег СоскинЦРУ
 
 
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