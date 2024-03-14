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Трамп указал Европе, сколько она должна тратить на Украину

Трамп указал Европе, сколько она должна тратить на Украину - 14.03.2024, ПРАЙМ

Трамп указал Европе, сколько она должна тратить на Украину

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что Европа должна тратить на финансирование Киева столько же, сколько и Соединенные Штаты, так как нынешняя ситуация... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T07:54+0300

2024-03-14T07:54+0300

2024-03-14T07:54+0300

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что Европа должна тратить на финансирование Киева столько же, сколько и Соединенные Штаты, так как нынешняя ситуация является несправедливой по отношению к Вашингтону. Трампа в интервью телеканалу Newsmax спросили, намерен ли он уменьшить финансирование Украины, если переизберется на пост президента. "Европа платит малую долю от того, что мы платим. Европейские страны вместе взятые должны платить столько же (сколько и США – ред.)… Они в гораздо большей опасности, чем мы… Европа тратит примерно на $100 млрд меньше на Украину. Это несправедливо по отношению к Америке Это несправедливо по отношению к американскому налогоплательщику", - подчеркнул Трамп. Ранее политик дал понять, что может в случае победы на ноябрьских выборах в США созвать саммит Североатлантического альянса в июне 2025 года для обсуждения будущего НАТО. На митинге своих сторонников в Южной Каролине Трамп прежде рассказал, что, когда он возглавлял Белый дом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечит ли Вашингтон защиту альянсу, если Россия совершит "нападение". Трамп ему ответил, что делать этого не будет, так как страны НАТО недостаточно выделяют средств на оборону. Он добавил, что будет "одобрять их (РФ) делать все, что они, черт возьми, захотят". Также Трамп выражал недовольство работой альянса и грозил выходом Соединенных Штатов из организации, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не намерена нападать на страны Североатлантического альянса, в этом нет никакого смысла. Путин подчеркнул, что политики на Западе регулярно запугивают собственное население мнимой российской угрозой с целью отвлечения внимания от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Президент добавил, что западные государства начали понимать, что стратегическое поражение Москвы в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им следует задуматься о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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дональд трамп, сша, нато, украина