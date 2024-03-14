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Politico: Папа Римский поднял тему, которую боятся в Европе
Politico: Папа Римский поднял тему, которую боятся в Европе - 14.03.2024, ПРАЙМ
Politico: Папа Римский поднял тему, которую боятся в Европе
Папа Римский Франциск своей идеей о необходимости Украине пойти на мирные переговоры поднял тему, которую в Европе не осмеливаются обсуждать, пишет издание... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T21:55+0300
2024-03-14T21:55+0300
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Папа Римский Франциск своей идеей о необходимости Украине пойти на мирные переговоры поднял тему, которую в Европе не осмеливаются обсуждать, пишет издание Politico. "Они (европейские лидеры — прим. ред.) не осмеливаются говорить о мире... Когда папа Римский Франциск представил идею о том, что переговоры могут быть необходимыми, что Украина не смогла вытеснить российские силы, он поднял тему, которую почти никто в европейских центрах власти не хочет обсуждать. Это также случилось в крайне чувствительный момент в конфликте для Киева", — говорится в сообщении издания. На Украине и в Евросоюзе опасаются, что все их усилия по продолжению конфликта застопорятся, если США не одобрят новую помощь Киеву, даже боятся обсуждать планы на случай отсутствия американской помощи."Нужно быть реалистами. В какой-то момент нам придется начать говорить о мире и в перспективе даже об отказе от части территорий", — подытожил неназванный европейский чиновник. На днях швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты предстоящего интервью понтифика, где тот заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость признать это и согласиться на переговоры. Эти слова были восприняты как призыв к капитуляции Киева. Слова понтифика уже подвергли критике Владимир Зеленский, главы МИД Украины и ФРГ. Ранее Боррель в интервью испанской радиостанции RNE заявил, что призвав Украину "поднять белый флаг", папа Римский Франциск "зашел в сад, в который его никто не звал".Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реакцию Жозепа Борреля "пощечиной, которую Святой Престол не получал никогда". Она подчеркнула, что Запад подлым образом перекладывает с себя ответственность на Украину, которая и так является "жертвой западных безумных интриг".
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Спецоперация на Украине, ЕВРОПА, УКРАИНА, США, помощь Украине, Папа Римский Франциск
Politico: Папа Римский поднял тему, которую боятся в Европе
Politico: идеей о переговорах Папа Римский поднял тему, которую боятся в Европе
МОСКВА, 14 мар
— ПРАЙМ.
Папа Римский Франциск своей идеей о необходимости Украине пойти на мирные переговоры поднял тему, которую в Европе не осмеливаются обсуждать, пишет издание Politico
.
"Они (европейские лидеры — прим. ред.) не осмеливаются говорить о мире... Когда папа Римский Франциск представил идею о том, что переговоры могут быть необходимыми, что Украина не смогла вытеснить российские силы, он поднял тему, которую почти никто в европейских центрах власти не хочет обсуждать. Это также случилось в крайне чувствительный момент в конфликте для Киева", — говорится в сообщении издания.
На Украине и в Евросоюзе опасаются, что все их усилия по продолжению конфликта застопорятся, если США не одобрят новую помощь Киеву, даже боятся обсуждать планы на случай отсутствия американской помощи.
"Нужно быть реалистами. В какой-то момент нам придется начать говорить о мире и в перспективе даже об отказе от части территорий", — подытожил неназванный европейский чиновник.
Захарова прокомментировала слова Борреля о папе Римском
На днях швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты предстоящего интервью понтифика, где тот заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость признать это и согласиться на переговоры. Эти слова были восприняты как призыв к капитуляции Киева. Слова понтифика уже подвергли критике Владимир Зеленский, главы МИД Украины и ФРГ.
Ранее Боррель в интервью испанской радиостанции RNE заявил, что призвав Украину "поднять белый флаг", папа Римский Франциск "зашел в сад, в который его никто не звал".
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реакцию Жозепа Борреля "пощечиной, которую Святой Престол не получал никогда". Она подчеркнула, что Запад подлым образом перекладывает с себя ответственность на Украину, которая и так является "жертвой западных безумных интриг".