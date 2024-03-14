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Пентагон усомнился в возможности Украины вернуть деньги за военные займы
Пентагон усомнился в возможности Украины вернуть деньги за военные займы - 14.03.2024, ПРАЙМ
Пентагон усомнился в возможности Украины вернуть деньги за военные займы
Украине будет "очень сложно" возвращать деньги, считает заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T22:47+0300
2024-03-14T22:47+0300
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ВАШИНГТОН, 14 мар — ПРАЙМ. Украине будет "очень сложно" возвращать деньги, считает заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Такой стране, как Украина, которая переживает войну... будет, очевидно, очень трудно погасить эти займы", — сказала Сингх, отметив, что такое предложение должно быть проработано с Белым домом, госдепом и Пентагоном. По данным местных СМИ, республиканцы в палате представителей подготовили свой вариант плана помощи Украине в виде займов или "ленд-лиза", а не безвозмездной помощи, как было до сих пор. Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того, как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что ее не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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сша, украина, пентагон, займы
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Пентагон, займы
Пентагон усомнился в возможности Украины вернуть деньги за военные займы
Пентагон усомнился в возможности Украины вернуть деньги за военные займы
ВАШИНГТОН, 14 мар — ПРАЙМ. Украине будет "очень сложно" возвращать деньги, считает заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
"Такой стране, как Украина, которая переживает войну... будет, очевидно, очень трудно погасить эти займы", — сказала Сингх, отметив, что такое предложение должно быть проработано с Белым домом, госдепом и Пентагоном.
По данным местных СМИ, республиканцы в палате представителей подготовили свой вариант плана помощи Украине в виде займов или "ленд-лиза", а не безвозмездной помощи, как было до сих пор.
В Пентагоне назвали "уникальным" последний пакет помощи Украине
Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того, как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что ее не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.