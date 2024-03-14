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Newsweek: "союзники" запрещают Киеву закупать украинское оружие
Newsweek: "союзники" запрещают Киеву закупать украинское оружие - 14.03.2024, ПРАЙМ
Newsweek: "союзники" запрещают Киеву закупать украинское оружие
Оборонная промышленность Украины продолжает наращивать объемы производства техники, однако большая ее часть остается невостребованной, пишет Newsweek со ссылкой | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T23:07+0300
2024-03-14T23:07+0300
2024-03-14T23:07+0300
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Оборонная промышленность Украины продолжает наращивать объемы производства техники, однако большая ее часть остается невостребованной, пишет Newsweek со ссылкой на украинские источники.По данным источников издания, в 2023 году Украина произвела оружия на сумму в три миллиарда долларов и рассчитывают увеличить этот показатель в шесть раз в текущем году.Однако большая часть этой техники остается невостребованной, так как Киев может потратить на вооружения лишь половину военного бюджета, поэтому, предполагается, украинским оборонным предприятиям придется сократить штат и замедлить темпы производства.Западные партнеры за счет выделяемых на Украину средств обновляют свои арсеналы, так, из 68 миллиардов долларов помощи от США почти 90% были потрачены в Штатах. Союзники не позволяют Украине приобретать произведенное ей самой вооружение, настаивая на покупке более дорогого иностранного, а сам Киев при этом не может продать свою продукцию за рубеж, так как с начала конфликта не было выдано ни одной лицензии на экспорт.Украинский ОПК настаивает на открытии зарубежных рынков, что, по их мнению, помогло бы Украине конкурировать с Россией на рынке вооружений.
https://1prime.ru/20240314/ukraina-846323469.html
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украина, вооружение, запад
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, вооружение, ЗАПАД
Newsweek: "союзники" запрещают Киеву закупать украинское оружие
Newsweek: Киев не может закупать свою оборонную технику, так как союзники против
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Оборонная промышленность Украины продолжает наращивать объемы производства техники, однако большая ее часть остается невостребованной, пишет Newsweek со ссылкой на украинские источники.
По данным источников издания, в 2023 году Украина произвела оружия на сумму в три миллиарда долларов и рассчитывают увеличить этот показатель в шесть раз в текущем году.
Однако большая часть этой техники остается невостребованной, так как Киев может потратить на вооружения лишь половину военного бюджета, поэтому, предполагается, украинским оборонным предприятиям придется сократить штат и замедлить темпы производства.
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Западные партнеры за счет выделяемых на Украину средств обновляют свои арсеналы, так, из 68 миллиардов долларов помощи от США почти 90% были потрачены в Штатах. Союзники не позволяют Украине приобретать произведенное ей самой вооружение, настаивая на покупке более дорогого иностранного, а сам Киев при этом не может продать свою продукцию за рубеж, так как с начала конфликта не было выдано ни одной лицензии на экспорт.
Украинский ОПК настаивает на открытии зарубежных рынков, что, по их мнению, помогло бы Украине конкурировать с Россией на рынке вооружений.