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NYT: новый пакет военной помощи от США поможет Украине, но ненадолго - 14.03.2024, ПРАЙМ
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NYT: новый пакет военной помощи от США поможет Украине, но ненадолго
NYT: новый пакет военной помощи от США поможет Украине, но ненадолго - 14.03.2024, ПРАЙМ
NYT: новый пакет военной помощи от США поможет Украине, но ненадолго
Новый пакет американской военной помощи в размере 300 миллионов долларов, направленный Украине, поможет украинским войскам противостоять российским силам в... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T12:41+0300
2024-03-14T12:43+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Новый пакет американской военной помощи в размере 300 миллионов долларов, направленный Украине, поможет украинским войскам противостоять российским силам в течение нескольких недель, но не изменит общей ситуации на поле боя, где Россия в настоящее время имеет преимущество, сообщает газета New York Times со ссылкой на аналитиков."По мнению аналитиков, новый, первый за несколько месяцев пакет американской военной помощи на сумму 300 миллионов долларов, который США отправляют Украине, поможет Украине сдержать российские войска в течение нескольких недель, но не изменит общую ситуацию на поле боя, где Москва сейчас имеет преимущество", - говорится в публикации.По данным издания, новый пакет финансирования в размере 300 миллионов долларов затмевается предыдущей многомиллиардной помощью.Согласно публикации, американская военная поддержка Украины прекратилась в конце декабря, и с тех пор Белый дом искал способы обойти затор в палате представителей. Новый пакет мер, о котором было объявлено во вторник, предусматривает экономию средств на контрактах Пентагона. "Эти боеприпасы позволят украинским орудиям вести огонь в течение некоторого времени, но лишь короткого периода", - сказал Джейк Салливан, советник по национальной безопасности США.Пакет предоставит Украине целый ряд крайне необходимых вооружений. Среди них - ракеты Stinger для поражения самолетов, которые Россия все чаще использует для поддержки наземных наступлений, артиллерийские снаряды и противотанковое оружие для отражения механизированных атак.Россия считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что США и НАТО непосредственно вовлечены в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая украинских военных в различных странах.
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украина, сша, финансы, новости
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Финансы, Новости
12:41 14.03.2024 (обновлено: 12:43 14.03.2024)
 
NYT: новый пакет военной помощи от США поможет Украине, но ненадолго

NYT: новой военной помощи от США хватит Киеву на пару недель, но она не изменит ситуацию

© Unsplash/Anastasiia KrutotaУкраинский флаг
Украинский флаг
© Unsplash/Anastasiia Krutota
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Новый пакет американской военной помощи в размере 300 миллионов долларов, направленный Украине, поможет украинским войскам противостоять российским силам в течение нескольких недель, но не изменит общей ситуации на поле боя, где Россия в настоящее время имеет преимущество, сообщает газета New York Times со ссылкой на аналитиков.
"По мнению аналитиков, новый, первый за несколько месяцев пакет американской военной помощи на сумму 300 миллионов долларов, который США отправляют Украине, поможет Украине сдержать российские войска в течение нескольких недель, но не изменит общую ситуацию на поле боя, где Москва сейчас имеет преимущество", - говорится в публикации.
По данным издания, новый пакет финансирования в размере 300 миллионов долларов затмевается предыдущей многомиллиардной помощью.
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Согласно публикации, американская военная поддержка Украины прекратилась в конце декабря, и с тех пор Белый дом искал способы обойти затор в палате представителей. Новый пакет мер, о котором было объявлено во вторник, предусматривает экономию средств на контрактах Пентагона.
"Эти боеприпасы позволят украинским орудиям вести огонь в течение некоторого времени, но лишь короткого периода", - сказал Джейк Салливан, советник по национальной безопасности США.
Пакет предоставит Украине целый ряд крайне необходимых вооружений. Среди них - ракеты Stinger для поражения самолетов, которые Россия все чаще использует для поддержки наземных наступлений, артиллерийские снаряды и противотанковое оружие для отражения механизированных атак.
Россия считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что США и НАТО непосредственно вовлечены в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая украинских военных в различных странах.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАФинансыНовости
 
 
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