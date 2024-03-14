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Названо новое ударное оружие, которое скоро "удивит" ВСУ - 14.03.2024, ПРАЙМ
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Названо новое ударное оружие, которое скоро "удивит" ВСУ
Названо новое ударное оружие, которое скоро "удивит" ВСУ - 14.03.2024, ПРАЙМ
Названо новое ударное оружие, которое скоро "удивит" ВСУ
Новое россйиское высокоточное оружие расширяет дальность нанесения ударов, заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T16:01+0300
2024-03-14T16:10+0300
вооружения
россия
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Новое россйиское высокоточное оружие расширяет дальность нанесения ударов, заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.Эксперт выступил на программе "Полный контакт с Владимиром Соловьевым"."Мы видим, что в последнее время в России произошел качественный рывок в военной промышленности. У нас появились новые унифицированные планирующие межвидовые бомбы, которые могут сбрасываться с самолетов или запускаться с реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" или "Смерч". Это серьезно расширяет диапазон и дальность нанесения ударов", - рассказал Клинцевич.По его словам, российская армия также стала чаще применять баллистические ракеты "Искандер".РСЗО "Торнадо-С", согласно данным с сайта Минобороны России, предназначена для уничтожения отдельных и площадных целей. РСЗО представляют собой эффективное оружие поддержки, рассчитано на поражение пехоты противника, легких укреплений и бронетехники, артиллерийских установок и ЗРК противника. Применяется как при обороне, так и в наступлении.9К58 "Смерч" — советская и российская реактивная система залпового огня калибра 300 мм. Предназначена для поражения живой силы, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, вооружения и военной техники в районах сосредоточения, пунктов управления, артиллерийских и минометных батарей, складов боеприпасов и других целей.
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россия, оружие, ракеты, всу
Вооружения, РОССИЯ, оружие, ракеты, ВСУ
16:01 14.03.2024 (обновлено: 16:10 14.03.2024)
 
Названо новое ударное оружие, которое скоро "удивит" ВСУ

Клинцевич: у ВС России появились запускаемые с РСЗО "Смерч" планирующие бомбы

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Новое россйиское высокоточное оружие расширяет дальность нанесения ударов, заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
Эксперт выступил на программе "Полный контакт с Владимиром Соловьевым".
"Мы видим, что в последнее время в России произошел качественный рывок в военной промышленности. У нас появились новые унифицированные планирующие межвидовые бомбы, которые могут сбрасываться с самолетов или запускаться с реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" или "Смерч". Это серьезно расширяет диапазон и дальность нанесения ударов", - рассказал Клинцевич.
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По его словам, российская армия также стала чаще применять баллистические ракеты "Искандер".
РСЗО "Торнадо-С", согласно данным с сайта Минобороны России, предназначена для уничтожения отдельных и площадных целей. РСЗО представляют собой эффективное оружие поддержки, рассчитано на поражение пехоты противника, легких укреплений и бронетехники, артиллерийских установок и ЗРК противника. Применяется как при обороне, так и в наступлении.
9К58 "Смерч" — советская и российская реактивная система залпового огня калибра 300 мм. Предназначена для поражения живой силы, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, вооружения и военной техники в районах сосредоточения, пунктов управления, артиллерийских и минометных батарей, складов боеприпасов и других целей.
 
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