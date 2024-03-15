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Боец объяснил, почему украинцы стали чаще сдаваться в плен под Работино - 15.03.2024, ПРАЙМ
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Боец объяснил, почему украинцы стали чаще сдаваться в плен под Работино
Боец объяснил, почему украинцы стали чаще сдаваться в плен под Работино - 15.03.2024, ПРАЙМ
Боец объяснил, почему украинцы стали чаще сдаваться в плен под Работино
Украинские военнослужащие в районе запорожского села Работино стали часто сдаваться в плен в результате активной работы российских беспилотников и артиллерии,... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T05:37+0300
2024-03-15T05:37+0300
спецоперация на украине
россия
сво
пленные
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МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Украинские военнослужащие в районе запорожского села Работино стали часто сдаваться в плен в результате активной работы российских беспилотников и артиллерии, рассказал журналистам оператор БПЛА 70-го полка с позывным "Доктор". Об этом пишет РИА Новости.По его словам, "энтузиазма у противника очень сильно поубавилось"."Сейчас это достаточно возрастные дядьки, мобилизованные, как правило, которые охотно сдаются в плен, потому что находиться под градом артиллерии, ударных БПЛА им не особо хочется", - пояснил "Доктор".Как он предполагает, украинцы высоко оценивают боевую работу артиллеристов и операторов беспилотников ВС России."Когда они сдаются в плен, у нас в шутку спрашивают: нравится ли вам работа наших БПЛА и нашей артиллерии. Они говорят, что да, все на высоком уровне, поэтому и принимают это решение сдаться".
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россия, сво, пленные
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, СВО, пленные
05:37 15.03.2024
 
Боец объяснил, почему украинцы стали чаще сдаваться в плен под Работино

Боец: ВСУ охотно сдаются под Работино из-за активной работы артиллерии и дронов

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленные ВСУ
Военнопленные ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Украинские военнослужащие в районе запорожского села Работино стали часто сдаваться в плен в результате активной работы российских беспилотников и артиллерии, рассказал журналистам оператор БПЛА 70-го полка с позывным "Доктор". Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, "энтузиазма у противника очень сильно поубавилось".
"Сейчас это достаточно возрастные дядьки, мобилизованные, как правило, которые охотно сдаются в плен, потому что находиться под градом артиллерии, ударных БПЛА им не особо хочется", - пояснил "Доктор".
Как он предполагает, украинцы высоко оценивают боевую работу артиллеристов и операторов беспилотников ВС России.
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"Когда они сдаются в плен, у нас в шутку спрашивают: нравится ли вам работа наших БПЛА и нашей артиллерии. Они говорят, что да, все на высоком уровне, поэтому и принимают это решение сдаться".
 
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