https://1prime.ru/20240315/846325252.html

Боец объяснил, почему украинцы стали чаще сдаваться в плен под Работино

Боец объяснил, почему украинцы стали чаще сдаваться в плен под Работино - 15.03.2024, ПРАЙМ

Боец объяснил, почему украинцы стали чаще сдаваться в плен под Работино

Украинские военнослужащие в районе запорожского села Работино стали часто сдаваться в плен в результате активной работы российских беспилотников и артиллерии,... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T05:37+0300

2024-03-15T05:37+0300

2024-03-15T05:37+0300

спецоперация на украине

россия

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МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Украинские военнослужащие в районе запорожского села Работино стали часто сдаваться в плен в результате активной работы российских беспилотников и артиллерии, рассказал журналистам оператор БПЛА 70-го полка с позывным "Доктор". Об этом пишет РИА Новости.По его словам, "энтузиазма у противника очень сильно поубавилось"."Сейчас это достаточно возрастные дядьки, мобилизованные, как правило, которые охотно сдаются в плен, потому что находиться под градом артиллерии, ударных БПЛА им не особо хочется", - пояснил "Доктор".Как он предполагает, украинцы высоко оценивают боевую работу артиллеристов и операторов беспилотников ВС России."Когда они сдаются в плен, у нас в шутку спрашивают: нравится ли вам работа наших БПЛА и нашей артиллерии. Они говорят, что да, все на высоком уровне, поэтому и принимают это решение сдаться".

https://1prime.ru/20240313/reb-846239883.html

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россия, сво, пленные