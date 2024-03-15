https://1prime.ru/20240315/846328612.html

Над Белгородской и Калужской областями уничтожили БПЛА и снаряды "Града"

Над Белгородской и Калужской областями уничтожили БПЛА и снаряды "Града" - 15.03.2024, ПРАЙМ

Над Белгородской и Калужской областями уничтожили БПЛА и снаряды "Града"

Дежурные силы российской ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников и два снаряда РСЗО "Град" над Белгородской и Калужской областями, сообщили в | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T07:21+0300

2024-03-15T07:21+0300

2024-03-15T07:22+0300

спецоперация на украине

россия

белгородская область

калужская область

снаряды

https://cdnn.1prime.ru/img/82178/94/821789413_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_0e164b3d5cd61538af385ffcd6d8dbbf.jpg

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Дежурные силы российской ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников и два снаряда РСЗО "Град" над Белгородской и Калужской областями, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа и реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", - говорится в сообщении. Отмечается, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотников и два реактивных снаряда над территориями Белгородской и Калужской областей.

https://1prime.ru/20240312/peskov-846213805.html

белгородская область

калужская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, белгородская область, калужская область, снаряды