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Над Белгородской и Калужской областями уничтожили БПЛА и снаряды "Града"
Над Белгородской и Калужской областями уничтожили БПЛА и снаряды "Града" - 15.03.2024, ПРАЙМ
Над Белгородской и Калужской областями уничтожили БПЛА и снаряды "Града"
Дежурные силы российской ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников и два снаряда РСЗО "Град" над Белгородской и Калужской областями, сообщили в | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T07:21+0300
2024-03-15T07:21+0300
2024-03-15T07:22+0300
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Дежурные силы российской ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников и два снаряда РСЗО "Град" над Белгородской и Калужской областями, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа и реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", - говорится в сообщении. Отмечается, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотников и два реактивных снаряда над территориями Белгородской и Калужской областей.
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россия, белгородская область, калужская область, снаряды
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Белгородская область, Калужская область, снаряды
Над Белгородской и Калужской областями уничтожили БПЛА и снаряды "Града"
МО РФ: над Белгородской и Калужской областями уничтожены БПЛА и снаряды "Града"
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Дежурные силы российской ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников и два снаряда РСЗО "Град" над Белгородской и Калужской областями, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа и реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.
В Кремле прокомментировали попытки атаки БПЛА на российские регионы
Отмечается, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотников и два реактивных снаряда над территориями Белгородской и Калужской областей.