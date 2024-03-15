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Над Белгородской и Калужской областями уничтожили БПЛА и снаряды "Града" - 15.03.2024, ПРАЙМ
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Над Белгородской и Калужской областями уничтожили БПЛА и снаряды "Града"
Над Белгородской и Калужской областями уничтожили БПЛА и снаряды "Града" - 15.03.2024, ПРАЙМ
Над Белгородской и Калужской областями уничтожили БПЛА и снаряды "Града"
Дежурные силы российской ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников и два снаряда РСЗО "Град" над Белгородской и Калужской областями, сообщили в | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T07:21+0300
2024-03-15T07:22+0300
спецоперация на украине
россия
белгородская область
калужская область
снаряды
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Дежурные силы российской ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников и два снаряда РСЗО "Град" над Белгородской и Калужской областями, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа и реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", - говорится в сообщении. Отмечается, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотников и два реактивных снаряда над территориями Белгородской и Калужской областей.
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белгородская область
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россия, белгородская область, калужская область, снаряды
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Белгородская область, Калужская область, снаряды
07:21 15.03.2024 (обновлено: 07:22 15.03.2024)
 
Над Белгородской и Калужской областями уничтожили БПЛА и снаряды "Града"

МО РФ: над Белгородской и Калужской областями уничтожены БПЛА и снаряды "Града"

© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанк*Международные военные учения "Боевое содружество" в Астраханской области
*Международные военные учения Боевое содружество в Астраханской области - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Дежурные силы российской ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников и два снаряда РСЗО "Град" над Белгородской и Калужской областями, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа и реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
В Кремле прокомментировали попытки атаки БПЛА на российские регионы
12 марта, 12:49
Отмечается, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотников и два реактивных снаряда над территориями Белгородской и Калужской областей.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯБелгородская областьКалужская областьснаряды
 
 
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