https://1prime.ru/20240315/846329430.html
Конфликт на Украине оставил Макрона "у разбитого корыта", заявили в ГД
Конфликт на Украине оставил Макрона "у разбитого корыта", заявили в ГД - 15.03.2024, ПРАЙМ
Конфликт на Украине оставил Макрона "у разбитого корыта", заявили в ГД
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что конфликт на Украине оставил президента Франции Эммануэля Макрона "у разбитого... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T07:48+0300
2024-03-15T07:48+0300
2024-03-15T07:49+0300
спецоперация на украине
россия
госдума
эммануэль макрон
конфликт
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/19/841241954_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_0ba966fdd6f86e4537ca403fc23fad4a.jpg
МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что конфликт на Украине оставил президента Франции Эммануэля Макрона "у разбитого корыта". Ранее Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию с российской стороны и "принять решения, гарантирующие, что Россия никогда не победит". При это он отметил, что "Франция не ведет войну с Россией и российским народом", но поддерживает Украину, которая "должна вернуться к международно признанным границам". "Со стороны Макарон выглядит одновременно как безответственный политик и мелкий проходимец, презираемый собственным народом. Он машет руками и с остервенением борется не за благо французских граждан и тем более украинского народа, а за огромные деньги, вложенные в приобретение на Украине по бросовым ценам плодородных земель", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, сокрушительные провалы на фронте и сдача позиций киевским режимом разрушают мечту Макрона о несметном богатстве. "Целенаправленный военный конфликт на Украине не принес Макрону никаких обещанных в Вашингтоне дивидендов, тем самым в одночасье лишив его неоправданно завышенных надежд и призрачных перспектив, оставляя его у разбитого корыта", - подчеркнул депутат и призвал французских силовиков проверить Макрона на предмет коррупционных схем, связанных с Украиной.
https://1prime.ru/20240314/makron-846323990.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/19/841241954_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_8d20a5b5031ff5558dd28fc15e00a5a5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума, эммануэль макрон, конфликт, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Госдума, Эммануэль Макрон, конфликт, УКРАИНА
Конфликт на Украине оставил Макрона "у разбитого корыта", заявили в ГД
Депутат Шеремет: украинский конфликт оставил Макрона "у разбитого корыта"
МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что конфликт на Украине оставил президента Франции Эммануэля Макрона "у разбитого корыта".
Ранее Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию с российской стороны и "принять решения, гарантирующие, что Россия никогда не победит". При это он отметил, что "Франция не ведет войну с Россией и российским народом", но поддерживает Украину, которая "должна вернуться к международно признанным границам".
"Со стороны Макарон выглядит одновременно как безответственный политик и мелкий проходимец, презираемый собственным народом. Он машет руками и с остервенением борется не за благо французских граждан и тем более украинского народа, а за огромные деньги, вложенные в приобретение на Украине по бросовым ценам плодородных земель", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, сокрушительные провалы на фронте и сдача позиций киевским режимом разрушают мечту Макрона о несметном богатстве.
Победа России сведет к нулю авторитет Европы, заявил Макрон
"Целенаправленный военный конфликт на Украине не принес Макрону никаких обещанных в Вашингтоне дивидендов, тем самым в одночасье лишив его неоправданно завышенных надежд и призрачных перспектив, оставляя его у разбитого корыта", - подчеркнул депутат и призвал французских силовиков проверить Макрона на предмет коррупционных схем, связанных с Украиной.