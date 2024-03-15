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Конфликт на Украине оставил Макрона "у разбитого корыта", заявили в ГД

Конфликт на Украине оставил Макрона "у разбитого корыта", заявили в ГД - 15.03.2024, ПРАЙМ

Конфликт на Украине оставил Макрона "у разбитого корыта", заявили в ГД

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что конфликт на Украине оставил президента Франции Эммануэля Макрона "у разбитого... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T07:48+0300

2024-03-15T07:48+0300

2024-03-15T07:49+0300

спецоперация на украине

россия

госдума

эммануэль макрон

конфликт

украина

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МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что конфликт на Украине оставил президента Франции Эммануэля Макрона "у разбитого корыта". Ранее Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию с российской стороны и "принять решения, гарантирующие, что Россия никогда не победит". При это он отметил, что "Франция не ведет войну с Россией и российским народом", но поддерживает Украину, которая "должна вернуться к международно признанным границам". "Со стороны Макарон выглядит одновременно как безответственный политик и мелкий проходимец, презираемый собственным народом. Он машет руками и с остервенением борется не за благо французских граждан и тем более украинского народа, а за огромные деньги, вложенные в приобретение на Украине по бросовым ценам плодородных земель", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, сокрушительные провалы на фронте и сдача позиций киевским режимом разрушают мечту Макрона о несметном богатстве. "Целенаправленный военный конфликт на Украине не принес Макрону никаких обещанных в Вашингтоне дивидендов, тем самым в одночасье лишив его неоправданно завышенных надежд и призрачных перспектив, оставляя его у разбитого корыта", - подчеркнул депутат и призвал французских силовиков проверить Макрона на предмет коррупционных схем, связанных с Украиной.

https://1prime.ru/20240314/makron-846323990.html

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россия, госдума, эммануэль макрон, конфликт, украина