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Риттер рассказал, какое подразделение может отправить Макрон на Украину - 15.03.2024, ПРАЙМ
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Риттер рассказал, какое подразделение может отправить Макрон на Украину
Риттер рассказал, какое подразделение может отправить Макрон на Украину - 15.03.2024, ПРАЙМ
Риттер рассказал, какое подразделение может отправить Макрон на Украину
Франция может срочным образом отправить на Украину только один батальон, усиленный до бригады. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом The Rock FOXX высказал... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T08:27+0300
2024-03-15T08:29+0300
спецоперация на украине
скотт риттер
франция
отправка
украина
подразделение
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МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Франция может срочным образом отправить на Украину только один батальон, усиленный до бригады. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом The Rock FOXX высказал офицер разведки ВС США в отставке Скотт Риттер.В частности, он заявил: "Какие французские подразделения поедут на Украину? &lt;...&gt; Батальон в Румынии — это ближайшее к Украине французское подразделение. Его могут усилить до размера бригады".По словам Риттера, Франция планирует увеличить этот батальон до бригады к 2025 году, но может это сделать в экстренном порядке ради операции на Украине.Батальон включает в себя 13 основных боевых танков Leclerc, которые, по мнению офицера разведки, будут гореть не хуже Abrams и Leopard. Сухопутные войска поддерживают четыре истребителя Raphal, которые в случае непосредственного участия в конфликте станут законными цели для российских войск, отметил Риттер.Он считает, что французам будет очень сложно перебросить на Украину более мощные силы из-за проблем с логистикой. При этом Риттер напомнил, что ранее Франции понадобилось два года, чтобы в мирное время спланировать операцию по развертыванию 12 тысяч солдат для учений НАТО "Орион". Сегодня же французам потребуется совершить нечто подобное в сжатые сроки в условиях конфликта — и это, по мнению разведчика, маловероятно."Французы пошлют одну бригаду, и она магически изменит ситуацию (на Украине. — прим. ред.)? Нет, это смешно. &lt;...&gt; Это будет самоубийство для Франции", — подытожил эксперт.В конце февраля французский лидер заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". Он отметил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но пока достичь консенсуса по этому вопросу не удалось. Впоследствии, подвергшись резкой критике за эти высказывания, Макрон заявил, что все его слова были тщательно обдуманы, и что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
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скотт риттер, франция, отправка, украина, подразделение
Спецоперация на Украине, Скотт Риттер, ФРАНЦИЯ, отправка, УКРАИНА, подразделение
08:27 15.03.2024 (обновлено: 08:29 15.03.2024)
 
Риттер рассказал, какое подразделение может отправить Макрон на Украину

Разведчик США Риттер: Макрон может перебросить на Украину лишь одну бригаду

*Международная выставка вооружений и военной техники Eurosatory 2014
*Международная выставка вооружений и военной техники Eurosatory 2014
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МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Франция может срочным образом отправить на Украину только один батальон, усиленный до бригады. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом The Rock FOXX высказал офицер разведки ВС США в отставке Скотт Риттер.
В частности, он заявил: "Какие французские подразделения поедут на Украину? <...> Батальон в Румынии — это ближайшее к Украине французское подразделение. Его могут усилить до размера бригады".
По словам Риттера, Франция планирует увеличить этот батальон до бригады к 2025 году, но может это сделать в экстренном порядке ради операции на Украине.
Батальон включает в себя 13 основных боевых танков Leclerc, которые, по мнению офицера разведки, будут гореть не хуже Abrams и Leopard. Сухопутные войска поддерживают четыре истребителя Raphal, которые в случае непосредственного участия в конфликте станут законными цели для российских войск, отметил Риттер.
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Он считает, что французам будет очень сложно перебросить на Украину более мощные силы из-за проблем с логистикой. При этом Риттер напомнил, что ранее Франции понадобилось два года, чтобы в мирное время спланировать операцию по развертыванию 12 тысяч солдат для учений НАТО "Орион". Сегодня же французам потребуется совершить нечто подобное в сжатые сроки в условиях конфликта — и это, по мнению разведчика, маловероятно.
"Французы пошлют одну бригаду, и она магически изменит ситуацию (на Украине. — прим. ред.)? Нет, это смешно. <...> Это будет самоубийство для Франции", — подытожил эксперт.
В конце февраля французский лидер заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". Он отметил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но пока достичь консенсуса по этому вопросу не удалось. Впоследствии, подвергшись резкой критике за эти высказывания, Макрон заявил, что все его слова были тщательно обдуманы, и что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
 
Спецоперация на УкраинеСкотт РиттерФРАНЦИЯотправкаУКРАИНАподразделение
 
 
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