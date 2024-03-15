https://1prime.ru/20240315/846331745.html

Испугавшийся бунта Зеленский начал чистки в рядах ВСУ, заявил Рогов

Испугавшийся бунта Зеленский начал чистки в рядах ВСУ, заявил Рогов - 15.03.2024, ПРАЙМ

Испугавшийся бунта Зеленский начал чистки в рядах ВСУ, заявил Рогов

Владимир Зеленский занялся чистками в рядах украинских войск из-за опасений возникновения бунта против него, заявил РИА Новости глава запорожского общественного | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T09:30+0300

2024-03-15T09:30+0300

2024-03-15T10:36+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – ПРАЙМ. Владимир Зеленский занялся чистками в рядах украинских войск из-за опасений возникновения бунта против него, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов.Ранее РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур сообщали, что элитные подразделения ВСУ обсуждают свержение Зеленского. "Зеленского ненавидят, он грабит армию, отправляет людей на убой, принимает идиотские решения по проведению военных действий. Согласно полученным оперативным данным, после того, как Зеленскому доложили о возможном бунте, он отдал приказ начать зачистку в командном составе украинских войск, что особенно обострилось на фоне отставки главкома ВСУ (Валерия) Залужного", — пояснил Рогов. Он также выразил мнение, что именно из-за страха военного переворота еще перед объявлением об отставке Залужного Зеленский приказал перебросить в Киев наиболее верные ему подразделения спецназа. По словам Рогова, важно понимать, что Украина на сегодняшний день представляет собой банановую республику и переворот в ней возможен только по согласованию с кураторами, "в данном случае американцами или британцами". Однако Западу попытка госпереворота невыгодна, заключил он.

https://1prime.ru/20240312/spetsoperatsiya-na-ukraine-846220333.html

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владимир зеленский, владимир рогов