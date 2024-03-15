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Испугавшийся бунта Зеленский начал чистки в рядах ВСУ, заявил Рогов
Испугавшийся бунта Зеленский начал чистки в рядах ВСУ, заявил Рогов - 15.03.2024, ПРАЙМ
Испугавшийся бунта Зеленский начал чистки в рядах ВСУ, заявил Рогов
Владимир Зеленский занялся чистками в рядах украинских войск из-за опасений возникновения бунта против него, заявил РИА Новости глава запорожского общественного | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T09:30+0300
2024-03-15T09:30+0300
2024-03-15T10:36+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – ПРАЙМ. Владимир Зеленский занялся чистками в рядах украинских войск из-за опасений возникновения бунта против него, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов.Ранее РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур сообщали, что элитные подразделения ВСУ обсуждают свержение Зеленского. "Зеленского ненавидят, он грабит армию, отправляет людей на убой, принимает идиотские решения по проведению военных действий. Согласно полученным оперативным данным, после того, как Зеленскому доложили о возможном бунте, он отдал приказ начать зачистку в командном составе украинских войск, что особенно обострилось на фоне отставки главкома ВСУ (Валерия) Залужного", — пояснил Рогов. Он также выразил мнение, что именно из-за страха военного переворота еще перед объявлением об отставке Залужного Зеленский приказал перебросить в Киев наиболее верные ему подразделения спецназа. По словам Рогова, важно понимать, что Украина на сегодняшний день представляет собой банановую республику и переворот в ней возможен только по согласованию с кураторами, "в данном случае американцами или британцами". Однако Западу попытка госпереворота невыгодна, заключил он.
https://1prime.ru/20240312/spetsoperatsiya-na-ukraine-846220333.html
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владимир зеленский, владимир рогов
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Владимир Рогов
Испугавшийся бунта Зеленский начал чистки в рядах ВСУ, заявил Рогов
Рогов: Зеленский провел чистку в рядах украинских войск из-за опасений бунта
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – ПРАЙМ. Владимир Зеленский занялся чистками в рядах украинских войск из-за опасений возникновения бунта против него, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур сообщали, что элитные подразделения ВСУ обсуждают свержение Зеленского.
"Зеленского ненавидят, он грабит армию, отправляет людей на убой, принимает идиотские решения по проведению военных действий. Согласно полученным оперативным данным, после того, как Зеленскому доложили о возможном бунте, он отдал приказ начать зачистку в командном составе украинских войск, что особенно обострилось на фоне отставки главкома ВСУ (Валерия) Залужного", — пояснил Рогов.
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Он также выразил мнение, что именно из-за страха военного переворота еще перед объявлением об отставке Залужного Зеленский приказал перебросить в Киев наиболее верные ему подразделения спецназа.
По словам Рогова, важно понимать, что Украина на сегодняшний день представляет собой банановую республику и переворот в ней возможен только по согласованию с кураторами, "в данном случае американцами или британцами". Однако Западу попытка госпереворота невыгодна, заключил он.