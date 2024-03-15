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Индия резко сократила закупку российской премиальной нефти, пишут СМИ
Индия резко сократила закупку российской премиальной нефти, пишут СМИ - 15.03.2024, ПРАЙМ
Индия резко сократила закупку российской премиальной нефти, пишут СМИ
Являющаяся крупнейшим покупателем поставляемой морскими танкерами российской нефти Индия уже в течение двух месяцев не закупает отгружаемое из порта Козьмино... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T09:56+0300
2024-03-15T09:56+0300
2024-03-15T09:56+0300
энергетика
нефть
индия
поставки нефти
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Являющаяся крупнейшим покупателем поставляемой морскими танкерами российской нефти Индия уже в течение двух месяцев не закупает отгружаемое из порта Козьмино сырье премиального сорта ВСТО, сообщает "Коммерсантъ".Ранее Индия резко сократила импорт другого премиального сорта — Sokol, добываемого на сахалинских месторождениях. Данное решение Нью-Дели вызвано разногласиями в расчетах, а также с опасениями импортеров страны из-за ужесточения требований к соблюдению потолка цен на российскую нефть.Издание сообщает, что в течение 2023 года поставки нефти сорта ВСТО в Индию составляли в среднем примерно 95 тысяч баррелей в сутки, а во второй половине 2022 года — 60 тысяч баррелей в сутки.Российская нефть сорта ВСТО обладает низким содержанием серы (менее 0,6%) и поставляется с месторождений на востоке Сибири.
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нефть, индия, поставки нефти
Энергетика, Нефть, ИНДИЯ, поставки нефти
Индия резко сократила закупку российской премиальной нефти, пишут СМИ
"Ъ": Индия приостановила закупку российской премиальной нефти сорта ВСТО
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ.
Являющаяся крупнейшим покупателем поставляемой морскими танкерами российской нефти Индия уже в течение двух месяцев не закупает отгружаемое из порта Козьмино сырье премиального сорта ВСТО, сообщает
"Коммерсантъ".
Ранее Индия резко сократила импорт другого премиального сорта — Sokol, добываемого на сахалинских месторождениях. Данное решение Нью-Дели вызвано разногласиями в расчетах, а также с опасениями импортеров страны из-за ужесточения требований к соблюдению потолка цен на российскую нефть.
Издание сообщает, что в течение 2023 года поставки нефти сорта ВСТО в Индию составляли в среднем примерно 95 тысяч баррелей в сутки, а во второй половине 2022 года — 60 тысяч баррелей в сутки.
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Российская нефть сорта ВСТО обладает низким содержанием серы (менее 0,6%) и поставляется с месторождений на востоке Сибири.