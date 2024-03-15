https://1prime.ru/20240315/846335201.html
Военные и силовики сорвали попытку прорыва ВСУ в Белгородскую область
Военные и силовики сорвали попытку прорыва ВСУ в Белгородскую область - 15.03.2024, ПРАЙМ
Военные и силовики сорвали попытку прорыва ВСУ в Белгородскую область
Вооруженные силы РФ вместе с пограничными органами ФСБ РФ 14 марта предотвратили очередную попытку прорыва в Белгородскую область районе приграничного... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T10:59+0300
2024-03-15T10:59+0300
2024-03-15T11:29+0300
спецоперация на украине
белгородская область
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ вместе с пограничными органами ФСБ РФ 14 марта предотвратили очередную попытку прорыва в Белгородскую область районе приграничного населенного пункта Козинка украинских диверсантов, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что около 16.30 мск "в целях достижения внезапности украинская диверсионная группа боевиков сил специальных операций и иностранных наемников на двух вертолетах Ми-8", используя особенности рельефа местности, произвела высадку десанта в количестве до 30 человек на украинской территории — на удалении одного километра от государственной границы РФ. По данным ведомства, после высадки диверсионная группа скрытно выдвинулась в направлении Козинки, где зашла в несколько домов на его окраине, однако была обнаружена и остановлена. Отмечается, что боевики понесли существенные потери и начали отступление на территорию Украины. Группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов, но была блокирована и затем уничтожена."Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб противнику было нанесено огневое поражение. Для исключения подхода резервов было осуществлено дистанционное минирование местности", — также сообщает ведомство.12 марта Минобороны России сообщило, что подразделения Вооруженных сил совместно с погранслужбой ФСБ пресекли попытку сил киевского режима прорваться на приграничную территорию России в районы Белгородской и Курской областей. Террористы попытались совершить атаку около 3 часов ночи при поддержке танков и боевых бронированных машин. В итоге было ликвидировано до 60 боевиков.ВСУ также пытались прорваться на российскую территорию 13 марта. Как отметило отечественное оборонное ведомство, планы Киева провалились: российская сторона уничтожила о 250 военнослужащих, семь танков, семь БМП Bradley производства США, два бронетранспортера, четыре автомобиля, гаубицу М777 американского производства, два орудия Д-20, гаубица Д-30, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и САУ "Нона”.14 марта Минобороны сообщало, что РФ сорвала попытка войск Украины прорваться на территорию страны в районе Сподарюшино Белгородской области. Кроме того, Росгвардия заявляла об участии силовиков в отражении атаки украинских ДРГ в Курской области.
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https://1prime.ru/20240314/belgorod-846304815.html
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Спецоперация на Украине, Белгородская область
Военные и силовики сорвали попытку прорыва ВСУ в Белгородскую область
Минобороны: военные и силовики 14 марта сорвали попытку прорыва ВСУ в Белгородскую область
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ вместе с пограничными органами ФСБ РФ 14 марта предотвратили очередную попытку прорыва в Белгородскую область районе приграничного населенного пункта Козинка украинских диверсантов, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что около 16.30 мск "в целях достижения внезапности украинская диверсионная группа боевиков сил специальных операций и иностранных наемников на двух вертолетах Ми-8", используя особенности рельефа местности, произвела высадку десанта в количестве до 30 человек на украинской территории — на удалении одного километра от государственной границы РФ.
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По данным ведомства, после высадки диверсионная группа скрытно выдвинулась в направлении Козинки, где зашла в несколько домов на его окраине, однако была обнаружена и остановлена.
Отмечается, что боевики понесли существенные потери и начали отступление на территорию Украины. Группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов, но была блокирована и затем уничтожена.
"Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб противнику было нанесено огневое поражение. Для исключения подхода резервов было осуществлено дистанционное минирование местности", — также сообщает ведомство.
12 марта Минобороны России сообщило, что подразделения Вооруженных сил совместно с погранслужбой ФСБ пресекли попытку сил киевского режима прорваться на приграничную территорию России в районы Белгородской и Курской областей. Террористы попытались совершить атаку около 3 часов ночи при поддержке танков и боевых бронированных машин. В итоге было ликвидировано до 60 боевиков.
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ВСУ также пытались прорваться на российскую территорию 13 марта. Как отметило отечественное оборонное ведомство, планы Киева провалились: российская сторона уничтожила о 250 военнослужащих, семь танков, семь БМП Bradley производства США
, два бронетранспортера, четыре автомобиля, гаубицу М777 американского производства, два орудия Д-20, гаубица Д-30, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и САУ "Нона”.
14 марта Минобороны сообщало, что РФ сорвала попытка войск Украины прорваться на территорию страны в районе Сподарюшино Белгородской области. Кроме того, Росгвардия заявляла об участии силовиков в отражении атаки украинских ДРГ в Курской области.