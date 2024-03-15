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"Чтобы скрыть неудачи ". Во Франции жестко раскритиковали интервью Макрона - 15.03.2024, ПРАЙМ
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"Чтобы скрыть неудачи ". Во Франции жестко раскритиковали интервью Макрона
"Чтобы скрыть неудачи ". Во Франции жестко раскритиковали интервью Макрона - 15.03.2024, ПРАЙМ
"Чтобы скрыть неудачи ". Во Франции жестко раскритиковали интервью Макрона
В интервью телеканалам TF1 и France 2 президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна быть готова отреагировать на обострение напряженности со... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T11:45+0300
2024-03-15T11:45+0300
спецоперация на украине
франция
оппозиция
эммануэль макрон
критика
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МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. В интервью телеканалам TF1 и France 2 президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна быть готова отреагировать на обострение напряженности со стороны России, но в то же время не должна быть инициатором боевых действий. Это интервью было призвано успокоить общественное мнение, но получилось излишне агрессивным и возмутило французскую оппозицию, говорится в публикации Le Figaro.Так, лидер "Республиканцев" Эрик Сьотти, чьи слова цитирует издание, обвинил главу государства, что он "раздувает угли потенциального глобального конфликта в предвыборных целях".При этом политик из партии "Реконкиста!" Марион Марешаль заявила, что нее "сложилось впечатление, что Эммануэль Макрон играет в войну, как в Playmobil".Экс-кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон выступил с предупреждением: "Если мы будем разжигать войну, мы в конечном итоге устроим ее сами. Те, кто хочет мира, готовят мир. Он (Эммануэль Макрон – прим. ред.) этого не делает".Как отметил Меланшон, его пугает то, что президент заговорил о войне, "экзистенциальной для нашей Европы и для Франции".А лидер партии зеленых Марин Тонделье, комментируя интервью французского лидера, заявила, что "Макрон не успокоил". После чего добавила, что "На самом деле Франция дипломатически изолирована".Глава коммунистов Фабьен Руссель, со своей стороны, отметил "доведенные до предела безответственность и цинизм" Макрона. По утверждению Русселя, президент был "готов объявить войну России", чтобы "скрыть свои неудачи во Франции".
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франция, оппозиция, эммануэль макрон, критика
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, Оппозиция, Эммануэль Макрон, критика
11:45 15.03.2024
 
"Чтобы скрыть неудачи ". Во Франции жестко раскритиковали интервью Макрона

Le Figaro: французская оппозиция раскритиковала интервью Эммануэля Макрона

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. В интервью телеканалам TF1 и France 2 президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна быть готова отреагировать на обострение напряженности со стороны России, но в то же время не должна быть инициатором боевых действий. Это интервью было призвано успокоить общественное мнение, но получилось излишне агрессивным и возмутило французскую оппозицию, говорится в публикации Le Figaro.
Так, лидер "Республиканцев" Эрик Сьотти, чьи слова цитирует издание, обвинил главу государства, что он "раздувает угли потенциального глобального конфликта в предвыборных целях".
При этом политик из партии "Реконкиста!" Марион Марешаль заявила, что нее "сложилось впечатление, что Эммануэль Макрон играет в войну, как в Playmobil".
Экс-кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон выступил с предупреждением: "Если мы будем разжигать войну, мы в конечном итоге устроим ее сами. Те, кто хочет мира, готовят мир. Он (Эммануэль Макрон – прим. ред.) этого не делает".
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
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11:09
Как отметил Меланшон, его пугает то, что президент заговорил о войне, "экзистенциальной для нашей Европы и для Франции".
А лидер партии зеленых Марин Тонделье, комментируя интервью французского лидера, заявила, что "Макрон не успокоил". После чего добавила, что "На самом деле Франция дипломатически изолирована".
Глава коммунистов Фабьен Руссель, со своей стороны, отметил "доведенные до предела безответственность и цинизм" Макрона. По утверждению Русселя, президент был "готов объявить войну России", чтобы "скрыть свои неудачи во Франции".
 
Спецоперация на УкраинеФРАНЦИЯОппозицияЭммануэль Макронкритика
 
 
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