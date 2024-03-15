https://1prime.ru/20240315/846338095.html

"Чтобы скрыть неудачи ". Во Франции жестко раскритиковали интервью Макрона

"Чтобы скрыть неудачи ". Во Франции жестко раскритиковали интервью Макрона - 15.03.2024, ПРАЙМ

"Чтобы скрыть неудачи ". Во Франции жестко раскритиковали интервью Макрона

В интервью телеканалам TF1 и France 2 президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна быть готова отреагировать на обострение напряженности со... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T11:45+0300

2024-03-15T11:45+0300

2024-03-15T11:45+0300

спецоперация на украине

франция

оппозиция

эммануэль макрон

критика

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МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. В интервью телеканалам TF1 и France 2 президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна быть готова отреагировать на обострение напряженности со стороны России, но в то же время не должна быть инициатором боевых действий. Это интервью было призвано успокоить общественное мнение, но получилось излишне агрессивным и возмутило французскую оппозицию, говорится в публикации Le Figaro.Так, лидер "Республиканцев" Эрик Сьотти, чьи слова цитирует издание, обвинил главу государства, что он "раздувает угли потенциального глобального конфликта в предвыборных целях".При этом политик из партии "Реконкиста!" Марион Марешаль заявила, что нее "сложилось впечатление, что Эммануэль Макрон играет в войну, как в Playmobil".Экс-кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон выступил с предупреждением: "Если мы будем разжигать войну, мы в конечном итоге устроим ее сами. Те, кто хочет мира, готовят мир. Он (Эммануэль Макрон – прим. ред.) этого не делает".Как отметил Меланшон, его пугает то, что президент заговорил о войне, "экзистенциальной для нашей Европы и для Франции".А лидер партии зеленых Марин Тонделье, комментируя интервью французского лидера, заявила, что "Макрон не успокоил". После чего добавила, что "На самом деле Франция дипломатически изолирована".Глава коммунистов Фабьен Руссель, со своей стороны, отметил "доведенные до предела безответственность и цинизм" Макрона. По утверждению Русселя, президент был "готов объявить войну России", чтобы "скрыть свои неудачи во Франции".

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франция, оппозиция, эммануэль макрон, критика