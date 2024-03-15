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Запад угрожает способности Украины воевать с Россией, пишет Newsweek - 15.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Запад угрожает способности Украины воевать с Россией, пишет Newsweek
Запад угрожает способности Украины воевать с Россией, пишет Newsweek - 15.03.2024, ПРАЙМ
Запад угрожает способности Украины воевать с Россией, пишет Newsweek
Украина вынуждена закупать дорогостоящее вооружение у западных производителей, из-за чего страдает ее собственный военно-промышленный комплекс, говорится в... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T12:57+0300
2024-03-15T12:58+0300
спецоперация на украине
сша
украина
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МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Украина вынуждена закупать дорогостоящее вооружение у западных производителей, из-за чего страдает ее собственный военно-промышленный комплекс, говорится в публикации американского журнала Newsweek.В статье упоминается, что из $68 млрд военной и связанной с ней помощи, которые американский конгресс одобрил для Украины, около 90% потрачено в США, при этом с 2022 года украинское минобороны закупило 350 тысяч единиц боеприпасов только в Евросоюзе".Авторы материала утверждают, что Киев пытался убедить союзников инвестировать в украинскую оборонку и покупать украинское вооружение, но союзники, тем не менее, настаивали на закупке западных вооружений.Также издание, ссылаясь на источники, указало на тот факт, что Украина не может экспортировать свою продукцию за рубеж, так как с момента начала конфликта ей не выдавались лицензии на экспорт."Отсутствие государственных заказов от Киева может вынудить отечественные оружейные заводы сократить персонал и замедлить разработку новых видов оружия, что угрожает способности Украины воевать с Россией", – резюмирую авторы статьи.
https://1prime.ru/20240315/846325252.html
сша
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сша, украина, впк
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, ВПК
12:57 15.03.2024 (обновлено: 12:58 15.03.2024)
 
Запад угрожает способности Украины воевать с Россией, пишет Newsweek

Newsweek: действия Запада угрожают замедлить разработки нового оружия на Украине

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Украина вынуждена закупать дорогостоящее вооружение у западных производителей, из-за чего страдает ее собственный военно-промышленный комплекс, говорится в публикации американского журнала Newsweek.
В статье упоминается, что из $68 млрд военной и связанной с ней помощи, которые американский конгресс одобрил для Украины, около 90% потрачено в США, при этом с 2022 года украинское минобороны закупило 350 тысяч единиц боеприпасов только в Евросоюзе".
Авторы материала утверждают, что Киев пытался убедить союзников инвестировать в украинскую оборонку и покупать украинское вооружение, но союзники, тем не менее, настаивали на закупке западных вооружений.
Также издание, ссылаясь на источники, указало на тот факт, что Украина не может экспортировать свою продукцию за рубеж, так как с момента начала конфликта ей не выдавались лицензии на экспорт.
Военнопленные ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
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"Отсутствие государственных заказов от Киева может вынудить отечественные оружейные заводы сократить персонал и замедлить разработку новых видов оружия, что угрожает способности Украины воевать с Россией", – резюмирую авторы статьи.
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАВПК
 
 
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