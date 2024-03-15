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Атакуя российские регионы, Киев хочет бросить тень на выборы, заявил Песков - 15.03.2024, ПРАЙМ
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Атакуя российские регионы, Киев хочет бросить тень на выборы, заявил Песков
Атакуя российские регионы, Киев хочет бросить тень на выборы, заявил Песков - 15.03.2024, ПРАЙМ
Атакуя российские регионы, Киев хочет бросить тень на выборы, заявил Песков
Причинами атак на российские регионы так или иначе являются попытки бросить тень на выборы президента России и дестабилизировать ситуацию, заявил журналистам... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T13:10+0300
2024-03-15T13:10+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
голосование
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Причинами атак на российские регионы так или иначе являются попытки бросить тень на выборы президента России и дестабилизировать ситуацию, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вы знаете, я бы, честно говоря, оставил это нашим силовикам, это все-таки их прерогатива — давать оценку, но то, что они так или иначе связаны с попытками бросить тень на выборы, попытаться дестабилизировать ситуацию — однозначно, здесь вы совершенно правы", — пояснил он. Ранее в Минобороны России сообщили, что за прошедшие трое суток, с 12 по 14 марта, войска группировки Вооруженных сил РФ "Запад" совместно с пограничными органами ФСБ РФ пресекли "все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей Российской Федерации ". В частности, 14 марта ВСУ пытались высадить в районе Козинки вертолетный десант из примерно 30 боевиков, но он был блокирован и уничтожен.
https://1prime.ru/20240315/846335201.html
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дмитрий песков, голосование
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, голосование
13:10 15.03.2024
 
Атакуя российские регионы, Киев хочет бросить тень на выборы, заявил Песков

Песков: атаки ВСУ на российские регионы — это попытки бросить тень на выборы президента РФ

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Причинами атак на российские регионы так или иначе являются попытки бросить тень на выборы президента России и дестабилизировать ситуацию, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вы знаете, я бы, честно говоря, оставил это нашим силовикам, это все-таки их прерогатива — давать оценку, но то, что они так или иначе связаны с попытками бросить тень на выборы, попытаться дестабилизировать ситуацию — однозначно, здесь вы совершенно правы", — пояснил он.
Здание Минобороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
Военные и силовики сорвали попытку прорыва ВСУ в Белгородскую область
10:59
Ранее в Минобороны России сообщили, что за прошедшие трое суток, с 12 по 14 марта, войска группировки Вооруженных сил РФ "Запад" совместно с пограничными органами ФСБ РФ пресекли "все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей Российской Федерации ". В частности, 14 марта ВСУ пытались высадить в районе Козинки вертолетный десант из примерно 30 боевиков, но он был блокирован и уничтожен.
 
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