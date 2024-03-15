https://1prime.ru/20240315/846343599.html

Робот попытался проголосовать на выборах, сообщили СМИ

Робот попытался проголосовать на выборах, сообщили СМИ - 15.03.2024, ПРАЙМ

Робот попытался проголосовать на выборах, сообщили СМИ

В Перми на избирательный участок пришел робот, но он не смог проголосовать из-за отсутствия паспорта гражданина РФ, технический не подошел, причем в нем был... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T14:07+0300

2024-03-15T14:07+0300

2024-03-15T14:07+0300

выборы президента россии

роботы

пермь

голосование

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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. В Перми на избирательный участок пришел робот, но он не смог проголосовать из-за отсутствия паспорта гражданина РФ, технический не подошел, причем в нем был указан возраст меньше 18 лет, сообщает "Комсомольская правда".Робот Промобот пришел на избирательный участок в Перми в сопровождении помощников, но с членами избирательной комиссии общался самостоятельно."Принимать участие в выборах могут только граждане России, старше 18 лет, что подтверждается паспортом гражданина РФ. У робота есть только технический паспорт устройства, что не соответствует требованиям. К тому же ему еще не исполнилось 18 лет, — пояснила председатель участковой избирательной комиссии Галина Иванова. Первые роботы Промоботы были созданы в Перми в 2015 году. Сейчас их используют в 45 странах мира, например, в качестве гидов и промоутеров. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Конституцию РФ от 1993 года. Так, в соответствии со статьей 81, глава государства избирается путем всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на шесть лет. Также изменения ограничили число сроков, в течение которых один и тот же гражданин может занимать должность главы государства, двумя. При этом ограничение не распространяется на лиц, занимавших пост главы государства до или во время вступления в силу поправок в основной закон.С 2020 года в российское законодательство было внесено еще несколько изменений, касающихся выборов президента. Например, россияне получили право голосовать дистанционно. В марте 2022 года Путин подписал закон, который установил единые правила применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Помимо этого, гражданам, которые были осуждены к лишению свободы за совершение преступлений средней тяжести, в том числе связанным с экстремизмом, баллотироваться запретили. Также лица, причастные к деятельности признанных судом экстремистских или террористических организаций, лишились пассивного избирательного права, а иностранные агенты не могут принимать участие в выборах в любой форме.

https://1prime.ru/20240315/russia-846341559.html

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роботы, пермь, голосование