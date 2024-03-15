https://1prime.ru/20240315/846363595.html
Макрон: Париж, Берлин и Варшава не станут инициировать эскалацию на Украине
Макрон: Париж, Берлин и Варшава не станут инициировать эскалацию на Украине - 15.03.2024, ПРАЙМ
Макрон: Париж, Берлин и Варшава не станут инициировать эскалацию на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что его страна, а также Германия и Польша не собираются инициировать эскалацию на Украине. | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T19:48+0300
2024-03-15T19:48+0300
2024-03-15T19:48+0300
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ПАРИЖ, 15 мар — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что его страна, а также Германия и Польша не собираются инициировать эскалацию на Украине.15 марта в Берлине состоялась встреча Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Дональда Туска в так называемом формате Веймарского треугольника обсудили вопросы поддержки Украины."Мы продолжим поддерживать Украину и ее народ так долго, как это будет необходимо, и мы продолжим также, как мы делали это с первого дня, никогда не брать на себя инициативу какой-либо эскалации", — отметил французский лидер.Накануне он уже заявлял, что никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине. Но утверждал, что его страна готова ответить на возможную эскалацию со стороны России и "принять решения, гарантирующие, что она (РФ - ред.) не победит".Ранее президент Франции сообщал о возможном вводе войск на Украину. Французский лидер также добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике. Лидеры всех политических партий обвинили его во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.Вскоре после заявлений президента Франции Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте.Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША, УКРАИНА, СВО
Макрон: Париж, Берлин и Варшава не станут инициировать эскалацию на Украине
Макрон: Германия, Польша и Франция не будут инициаторами эскалации конфликта на Украине
ПАРИЖ, 15 мар — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что его страна, а также Германия и Польша не собираются инициировать эскалацию на Украине.
15 марта в Берлине состоялась встреча Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Дональда Туска в так называемом формате Веймарского треугольника обсудили вопросы поддержки Украины.
"Мы продолжим поддерживать Украину и ее народ так долго, как это будет необходимо, и мы продолжим также, как мы делали это с первого дня, никогда не брать на себя инициативу какой-либо эскалации", — отметил французский лидер.
Накануне он уже заявлял, что никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине. Но утверждал, что его страна готова ответить на возможную эскалацию со стороны России и "принять решения, гарантирующие, что она (РФ - ред.) не победит".
Макрон считает возвращение Крыма Украине гарантией прочного мира
Ранее президент Франции сообщал о возможном вводе войск на Украину. Французский лидер также добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия.
Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике. Лидеры всех политических партий обвинили его во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.
Вскоре после заявлений президента Франции Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте.
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.