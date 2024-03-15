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Авторынку Китая предрекли появление "заводов-зомби", пишут СМИ

Авторынку Китая предрекли появление "заводов-зомби", пишут СМИ - 15.03.2024, ПРАЙМ

Авторынку Китая предрекли появление "заводов-зомби", пишут СМИ

На китайском рынке авто появятся сотни "заводов-зомби", так как стремительный переход на электромобили привел к остановке продаж авто с двигателем внутреннего... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T16:08+0300

2024-03-15T16:08+0300

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. На китайском рынке авто появятся сотни "заводов-зомби", так как стремительный переход на электромобили привел к остановке продаж авто с двигателем внутреннего сгорания, пишет Financial Times.Согласно изданию, стоимость активов заводов по производству автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) резко упала, поскольку автопроизводители сокращают производство из-за растущей популярности электромобилей."Руководители отрасли говорят, что наибольшее давление на всех старых автопроизводителей в Китае оказывает появление новых заводов по производству электромобилей, которые применяют радикально иной подход к производству", - говорится в статье.Кроме того, проблема с активами заводов, производящих авто с ДВС предвидилась в течение многих лет. Так, в 2017 году концерн Hyundai инвестировал 1,15 миллиарда долларов в новый завод в Чунцине на юго-западе Китая производственной мощностью в 300 тысяч автомобилей с ДВС в год. Спустя шесть лет компания была вынуждена продать новый завод в декабре "менее чем за четверть инвестиционной стоимости", отмечает издание.Завод в Чунцине стал одним из сотни "заводов-зомби", которые аналитики предвидят на китайском рынке в ближайшей перспективе.В публикации также отмечается, что производство автомобилей с ДВС в Китае к 2023 году сократилось на 37% по сравнению с пиковым показателем в 17,7 миллиона в 2017 году.По данным шанхайской консалтинговой компании Automobility, в настоящее время в стране используется только половина установленной мощности заводов по производству авто с ДВС, заключили в издании.

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китай, авто, новости