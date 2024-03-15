Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Авторынку Китая предрекли появление "заводов-зомби", пишут СМИ - 15.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240315/auto-846349423.html
Авторынку Китая предрекли появление "заводов-зомби", пишут СМИ
Авторынку Китая предрекли появление "заводов-зомби", пишут СМИ - 15.03.2024, ПРАЙМ
Авторынку Китая предрекли появление "заводов-зомби", пишут СМИ
На китайском рынке авто появятся сотни "заводов-зомби", так как стремительный переход на электромобили привел к остановке продаж авто с двигателем внутреннего... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T16:08+0300
2024-03-15T16:19+0300
китай
авто
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/82599/66/825996617_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_00dbbb605084f83d6b77139f6118a9a4.jpg
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. На китайском рынке авто появятся сотни "заводов-зомби", так как стремительный переход на электромобили привел к остановке продаж авто с двигателем внутреннего сгорания, пишет Financial Times.Согласно изданию, стоимость активов заводов по производству автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) резко упала, поскольку автопроизводители сокращают производство из-за растущей популярности электромобилей."Руководители отрасли говорят, что наибольшее давление на всех старых автопроизводителей в Китае оказывает появление новых заводов по производству электромобилей, которые применяют радикально иной подход к производству", - говорится в статье.Кроме того, проблема с активами заводов, производящих авто с ДВС предвидилась в течение многих лет. Так, в 2017 году концерн Hyundai инвестировал 1,15 миллиарда долларов в новый завод в Чунцине на юго-западе Китая производственной мощностью в 300 тысяч автомобилей с ДВС в год. Спустя шесть лет компания была вынуждена продать новый завод в декабре "менее чем за четверть инвестиционной стоимости", отмечает издание.Завод в Чунцине стал одним из сотни "заводов-зомби", которые аналитики предвидят на китайском рынке в ближайшей перспективе.В публикации также отмечается, что производство автомобилей с ДВС в Китае к 2023 году сократилось на 37% по сравнению с пиковым показателем в 17,7 миллиона в 2017 году.По данным шанхайской консалтинговой компании Automobility, в настоящее время в стране используется только половина установленной мощности заводов по производству авто с ДВС, заключили в издании.
https://1prime.ru/20240314/elektromobili-846316782.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82599/66/825996617_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_1df262ea7d117ff36b08ee3e6daf3b02.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, авто, новости
КИТАЙ, Авто, Новости
16:08 15.03.2024 (обновлено: 16:19 15.03.2024)
 
Авторынку Китая предрекли появление "заводов-зомби", пишут СМИ

Financial Times: на рынке КНР появятся сотни "заводов-зомби" из-за перехода на электрокары

© РИА Новости . Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанк#Волжский автомобильный завод (ВАЗ) в городе Тольятти
#Волжский автомобильный завод (ВАЗ) в городе Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. На китайском рынке авто появятся сотни "заводов-зомби", так как стремительный переход на электромобили привел к остановке продаж авто с двигателем внутреннего сгорания, пишет Financial Times.
Согласно изданию, стоимость активов заводов по производству автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) резко упала, поскольку автопроизводители сокращают производство из-за растущей популярности электромобилей.
"Руководители отрасли говорят, что наибольшее давление на всех старых автопроизводителей в Китае оказывает появление новых заводов по производству электромобилей, которые применяют радикально иной подход к производству", - говорится в статье.
Кроме того, проблема с активами заводов, производящих авто с ДВС предвидилась в течение многих лет. Так, в 2017 году концерн Hyundai инвестировал 1,15 миллиарда долларов в новый завод в Чунцине на юго-западе Китая производственной мощностью в 300 тысяч автомобилей с ДВС в год. Спустя шесть лет компания была вынуждена продать новый завод в декабре "менее чем за четверть инвестиционной стоимости", отмечает издание.
Автомобиль службы Яндекс Такси - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
Первые электрокары начали работу в такси Калининграда
Вчера, 17:41
Завод в Чунцине стал одним из сотни "заводов-зомби", которые аналитики предвидят на китайском рынке в ближайшей перспективе.
В публикации также отмечается, что производство автомобилей с ДВС в Китае к 2023 году сократилось на 37% по сравнению с пиковым показателем в 17,7 миллиона в 2017 году.
По данным шанхайской консалтинговой компании Automobility, в настоящее время в стране используется только половина установленной мощности заводов по производству авто с ДВС, заключили в издании.
 
КИТАЙАвтоНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала