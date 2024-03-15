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Правительство выделит миллиард рублей на закупку автомобилей для ДНР - 15.03.2024, ПРАЙМ
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Правительство выделит миллиард рублей на закупку автомобилей для ДНР
Правительство выделит миллиард рублей на закупку автомобилей для ДНР - 15.03.2024, ПРАЙМ
Правительство выделит миллиард рублей на закупку автомобилей для ДНР
Правительство РФ выделит 1 миллиард рублей на закупку автомобилей для ДНР, в том числе медицинских и грузовых, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T14:49+0300
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит 1 миллиард рублей на закупку автомобилей для ДНР, в том числе медицинских и грузовых, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Учитывая активное восстановление в Донецкой Народной Республике жилого фонд, объектов инженерной и социальной инфраструктуры, правительство выделит на закупку отечественной транспортной техники 1 миллиард рублей", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.Средства пойдут на закупку отечественных автомобилей для выезда аварийных и медицинских служб и доставки гуманитарной помощи.Мишустин отметил, что благодаря такому решению республиканские медучреждения первичного звена уже в 2024 году получат еще около 500 санитарных автомобилей.Также для нужд региона закупят 200 легковых машин с грузовым кузовом, обладающих повышенной проходимостью. Они используются для решения широкого круга задач, в том числе перевозки гуманитарной помощи и медикаментов."Надо сделать все, чтобы люди, которые живут и трудятся в республике, оперативно получали необходимые услуги", – подчеркнул Мишустин.
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россия, днр, новости
РОССИЯ, ДНР, Новости
14:49 15.03.2024
 
Правительство выделит миллиард рублей на закупку автомобилей для ДНР

Мишустин: правительство выделит один миллиард рублей на закупку автомобилей для ДНР

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит 1 миллиард рублей на закупку автомобилей для ДНР, в том числе медицинских и грузовых, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Учитывая активное восстановление в Донецкой Народной Республике жилого фонд, объектов инженерной и социальной инфраструктуры, правительство выделит на закупку отечественной транспортной техники 1 миллиард рублей", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.
Средства пойдут на закупку отечественных автомобилей для выезда аварийных и медицинских служб и доставки гуманитарной помощи.
Мишустин отметил, что благодаря такому решению республиканские медучреждения первичного звена уже в 2024 году получат еще около 500 санитарных автомобилей.
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Также для нужд региона закупят 200 легковых машин с грузовым кузовом, обладающих повышенной проходимостью. Они используются для решения широкого круга задач, в том числе перевозки гуманитарной помощи и медикаментов.
"Надо сделать все, чтобы люди, которые живут и трудятся в республике, оперативно получали необходимые услуги", – подчеркнул Мишустин.
 
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