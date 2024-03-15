Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Прием карты "Мир" на Кубе обеспечен на 100 процентов, заявили в ЦБ - 15.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240315/oplata-846364031.html
Прием карты "Мир" на Кубе обеспечен на 100 процентов, заявили в ЦБ
Прием карты "Мир" на Кубе обеспечен на 100 процентов, заявили в ЦБ - 15.03.2024, ПРАЙМ
Прием карты "Мир" на Кубе обеспечен на 100 процентов, заявили в ЦБ
Прием российской карты "Мир" на территории Кубы обеспечен в 100% платежной инфраструктуры, сказала глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T20:02+0300
2024-03-15T20:02+0300
россия
куба
карта "мир"
https://cdnn.1prime.ru/img/83836/07/838360784_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_66ebaf7b06f9fa89604f0d047abaadeb.jpg
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Прием российской карты "Мир" на территории Кубы обеспечен в 100% платежной инфраструктуры, сказала глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина в ходе 21-го заседания межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "Мы видим, что прием российской карты "Мир" на территории Кубы обеспечен в 100% платежной инфраструктуры. Причем сервис по оплате товаров и услуг в POS-терминальной сети, который был запущен в ноябре 2023 года, по нашим данным, - объем только за первые два месяца этого года по количеству и по сумме превысил почти в три раза аналогичные показатели 2023 года", - сказала Бакина. Она также отметила, что существующая платежно-расчетная инфраструктура Россией и Кубой "в целом сформирована и позволяет обслуживать текущие объемы взаимной торговли". "Мы действительно обсуждали с кубинскими коллегами, как реализовать, чтобы кубинские банки осуществляли выпуск карты "Мир", и здесь нет никаких ни технологических, ни правовых ограничений. Мы в рабочем порядке эту работу организуем с заинтересованными банками", - рассказала глава департамента ЦБ РФ. Она также отметила, что у ЦБ РФ "отсутствует информация о каких-то проблемах" по приему карты "Мир" в сети. "И здесь у нас хороший конструктивный диалог с кубинской стороной", - подчеркнула она. По ее словам, в настоящее время к системе передачи финансовых сообщений (СПФС) подключено более 160 зарубежных участников из 20 стран, в том числе два кубинских банка в качестве прямых участников.
https://1prime.ru/20240315/tsentrobank-846362627.html
куба
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83836/07/838360784_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_20bd83c772fa0fbeec7ba8a1f053deac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, куба, карта "мир"
РОССИЯ, КУБА, карта "Мир"
20:02 15.03.2024
 
Прием карты "Мир" на Кубе обеспечен на 100 процентов, заявили в ЦБ

ЦБ: карта "Мир" на Кубе принимается в 100% платежной инфраструктуры

© Sputnik | Перейти в медиабанкКарты "Мир" за рубежом
Карты Мир за рубежом
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Прием российской карты "Мир" на территории Кубы обеспечен в 100% платежной инфраструктуры, сказала глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина в ходе 21-го заседания межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"Мы видим, что прием российской карты "Мир" на территории Кубы обеспечен в 100% платежной инфраструктуры. Причем сервис по оплате товаров и услуг в POS-терминальной сети, который был запущен в ноябре 2023 года, по нашим данным, - объем только за первые два месяца этого года по количеству и по сумме превысил почти в три раза аналогичные показатели 2023 года", - сказала Бакина.
Она также отметила, что существующая платежно-расчетная инфраструктура Россией и Кубой "в целом сформирована и позволяет обслуживать текущие объемы взаимной торговли".
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
ЦБ расширил число компаний, попадающих под мониторинг экспортеров
18:54
"Мы действительно обсуждали с кубинскими коллегами, как реализовать, чтобы кубинские банки осуществляли выпуск карты "Мир", и здесь нет никаких ни технологических, ни правовых ограничений. Мы в рабочем порядке эту работу организуем с заинтересованными банками", - рассказала глава департамента ЦБ РФ.
Она также отметила, что у ЦБ РФ "отсутствует информация о каких-то проблемах" по приему карты "Мир" в сети. "И здесь у нас хороший конструктивный диалог с кубинской стороной", - подчеркнула она.
По ее словам, в настоящее время к системе передачи финансовых сообщений (СПФС) подключено более 160 зарубежных участников из 20 стран, в том числе два кубинских банка в качестве прямых участников.
 
РОССИЯКУБАкарта "Мир"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала