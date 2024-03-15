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Прием карты "Мир" на Кубе обеспечен на 100 процентов, заявили в ЦБ

Прием карты "Мир" на Кубе обеспечен на 100 процентов, заявили в ЦБ - 15.03.2024, ПРАЙМ

Прием карты "Мир" на Кубе обеспечен на 100 процентов, заявили в ЦБ

Прием российской карты "Мир" на территории Кубы обеспечен в 100% платежной инфраструктуры, сказала глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T20:02+0300

2024-03-15T20:02+0300

2024-03-15T20:02+0300

россия

куба

карта "мир"

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Прием российской карты "Мир" на территории Кубы обеспечен в 100% платежной инфраструктуры, сказала глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина в ходе 21-го заседания межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "Мы видим, что прием российской карты "Мир" на территории Кубы обеспечен в 100% платежной инфраструктуры. Причем сервис по оплате товаров и услуг в POS-терминальной сети, который был запущен в ноябре 2023 года, по нашим данным, - объем только за первые два месяца этого года по количеству и по сумме превысил почти в три раза аналогичные показатели 2023 года", - сказала Бакина. Она также отметила, что существующая платежно-расчетная инфраструктура Россией и Кубой "в целом сформирована и позволяет обслуживать текущие объемы взаимной торговли". "Мы действительно обсуждали с кубинскими коллегами, как реализовать, чтобы кубинские банки осуществляли выпуск карты "Мир", и здесь нет никаких ни технологических, ни правовых ограничений. Мы в рабочем порядке эту работу организуем с заинтересованными банками", - рассказала глава департамента ЦБ РФ. Она также отметила, что у ЦБ РФ "отсутствует информация о каких-то проблемах" по приему карты "Мир" в сети. "И здесь у нас хороший конструктивный диалог с кубинской стороной", - подчеркнула она. По ее словам, в настоящее время к системе передачи финансовых сообщений (СПФС) подключено более 160 зарубежных участников из 20 стран, в том числе два кубинских банка в качестве прямых участников.

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россия, куба, карта "мир"