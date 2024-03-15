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Bloomberg: Пентагону срочно требуется восполнить запасы вооружений

Bloomberg: Пентагону срочно требуется восполнить запасы вооружений - 15.03.2024, ПРАЙМ

Bloomberg: Пентагону срочно требуется восполнить запасы вооружений

Пентагон запросил у конгресса США финансирование, чтобы в приоритетном порядке восполнить свои запасы оружия на 6,5 миллиарда долларов после оказания помощи... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T14:41+0300

2024-03-15T14:41+0300

2024-03-15T14:41+0300

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Пентагон запросил у конгресса США финансирование, чтобы в приоритетном порядке восполнить свои запасы оружия на 6,5 миллиарда долларов после оказания помощи Киеву, передает Bloomberg со ссылкой на документ.По данным агентства, 24 февраля Пентагон направил конгрессу документ, озаглавленный " Приоритетные пункты пополнения запасов на фоне существующего отставания". Отмечается, что документ является частью кампании Пентагона по убеждению Палаты представителей одобрить на военную помощь Украине на 60 миллиардов долларов.Согласно документу, Пентагону надо восполнить запасы ракет GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS, закупить противотанковые комплексы TOW и приборы ночного видения.Тем не менее, это неполный список, а только часть от целого списка оружия на сумму десять миллиардов долларов, которые Киев получил от Вашингтона.Ранее Белый дом одобрил пакет военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов.Издание The New York Times ранее отмечало, что новый пакет американской военной помощи поможет украинским войскам противостоять российским силам в течение нескольких недель, но не изменит общей ситуации на поле боя.Россия считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что США и НАТО непосредственно вовлечены в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая украинских военных в различных странах.

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украина, сша, оружие, новости