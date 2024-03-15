Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Bloomberg: Пентагону срочно требуется восполнить запасы вооружений - 15.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240315/pentagon-846344478.html
Bloomberg: Пентагону срочно требуется восполнить запасы вооружений
Bloomberg: Пентагону срочно требуется восполнить запасы вооружений - 15.03.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: Пентагону срочно требуется восполнить запасы вооружений
Пентагон запросил у конгресса США финансирование, чтобы в приоритетном порядке восполнить свои запасы оружия на 6,5 миллиарда долларов после оказания помощи... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T14:41+0300
2024-03-15T14:41+0300
вооружения
украина
сша
оружие
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:30:6017:3414_1920x0_80_0_0_a73e92aa535163a27c82c275b02ed9e2.jpg
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Пентагон запросил у конгресса США финансирование, чтобы в приоритетном порядке восполнить свои запасы оружия на 6,5 миллиарда долларов после оказания помощи Киеву, передает Bloomberg со ссылкой на документ.По данным агентства, 24 февраля Пентагон направил конгрессу документ, озаглавленный " Приоритетные пункты пополнения запасов на фоне существующего отставания". Отмечается, что документ является частью кампании Пентагона по убеждению Палаты представителей одобрить на военную помощь Украине на 60 миллиардов долларов.Согласно документу, Пентагону надо восполнить запасы ракет GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS, закупить противотанковые комплексы TOW и приборы ночного видения.Тем не менее, это неполный список, а только часть от целого списка оружия на сумму десять миллиардов долларов, которые Киев получил от Вашингтона.Ранее Белый дом одобрил пакет военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов.Издание The New York Times ранее отмечало, что новый пакет американской военной помощи поможет украинским войскам противостоять российским силам в течение нескольких недель, но не изменит общей ситуации на поле боя.Россия считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что США и НАТО непосредственно вовлечены в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая украинских военных в различных странах.
https://1prime.ru/20240314/ukraina-846323864.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:0:5347:4010_1920x0_80_0_0_3afff91ac0f40fb2be12eb776a17c3d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, оружие, новости
Вооружения, УКРАИНА, США, оружие, Новости
14:41 15.03.2024
 
Bloomberg: Пентагону срочно требуется восполнить запасы вооружений

Bloomberg: Пентагону надо восполнить запасы оружия на 6,5 миллиарда доллларов из-за Киева

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Пентагон запросил у конгресса США финансирование, чтобы в приоритетном порядке восполнить свои запасы оружия на 6,5 миллиарда долларов после оказания помощи Киеву, передает Bloomberg со ссылкой на документ.
По данным агентства, 24 февраля Пентагон направил конгрессу документ, озаглавленный " Приоритетные пункты пополнения запасов на фоне существующего отставания". Отмечается, что документ является частью кампании Пентагона по убеждению Палаты представителей одобрить на военную помощь Украине на 60 миллиардов долларов.
Согласно документу, Пентагону надо восполнить запасы ракет GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS, закупить противотанковые комплексы TOW и приборы ночного видения.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
Newsweek: "союзники" запрещают Киеву закупать украинское оружие
Вчера, 23:07
Тем не менее, это неполный список, а только часть от целого списка оружия на сумму десять миллиардов долларов, которые Киев получил от Вашингтона.
Ранее Белый дом одобрил пакет военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов.
Издание The New York Times ранее отмечало, что новый пакет американской военной помощи поможет украинским войскам противостоять российским силам в течение нескольких недель, но не изменит общей ситуации на поле боя.
Россия считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что США и НАТО непосредственно вовлечены в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая украинских военных в различных странах.
 
ВооруженияУКРАИНАСШАоружиеНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала