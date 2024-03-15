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Китай заявил о готовности обеспечить условия для переговоров Москвы и Киева
Китай заявил о готовности обеспечить условия для переговоров Москвы и Киева - 15.03.2024, ПРАЙМ
Китай заявил о готовности обеспечить условия для переговоров Москвы и Киева
Китай может предоставить необходимые условия для реализации переговоров Росси и Украины, сообщил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан. | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T23:43+0300
2024-03-15T23:43+0300
2024-03-15T23:43+0300
спецоперация на украине
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ООН, 15 мар - ПРАЙМ. Китай может предоставить необходимые условия для реализации переговоров Росси и Украины, сообщил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан."Китай готов обеспечить необходимые условия для России и Украины для вступления в переговоры и продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому решению кризиса", — отметил Гэн Шуан.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
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Спецоперация на Украине, КИТАЙ, РОССИЯ, УКРАИНА, мирные переговоры, СВО
Китай заявил о готовности обеспечить условия для переговоров Москвы и Киева
Шуан: Китай готов обеспечить нужные условия для переговоров России и Украины
ООН, 15 мар - ПРАЙМ. Китай может предоставить необходимые условия для реализации переговоров Росси и Украины, сообщил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.
"Китай готов обеспечить необходимые условия для России и Украины для вступления в переговоры и продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому решению кризиса", — отметил Гэн Шуан.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
"Все верно сказано". В Китае оценили слова Путина о ядерном оружии
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.