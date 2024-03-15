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Антонов назвал США участником конфликта на Украине
Антонов назвал США участником конфликта на Украине - 15.03.2024, ПРАЙМ
Антонов назвал США участником конфликта на Украине
Участие Соединенных Штатов подтверждается поставками Киеву дальнобойных вооружений, сообщил в интервью РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов. | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T23:53+0300
2024-03-15T23:53+0300
2024-03-15T23:53+0300
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ВАШИНГТОН, 15 мар – ПРАЙМ. Участие Соединенных Штатов подтверждается поставками Киеву дальнобойных вооружений, сообщил в интервью РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов."Во-первых, США являются участником конфликта. Доказательством этому являются поставки все более дальнобойных и смертоносных систем оружия", — отметил глава российской дипмиссии. Антонов напомнил, что всего несколько лет назад Америка отправляла лишь легкое и стрелковое оружие, тогда как в настоящее время речь идет уже о ракетных системах. "Убийство российских людей – это ответственность американских властей", - подчеркнул посол России в США. По словам посла, от российско-американских отношений практически ничего не осталось за исключением сотрудничества в космосе и контрактов в сфере гражданского атома, но и на них покушаются местные "русофобы".Он полагает, что остающееся взаимодействие носит взаимовыгодный характер, но даже оно подвергается нападкам.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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сша, россия, анатолий антонов
Спецоперация на Украине, США, РОССИЯ, Анатолий Антонов
Антонов назвал США участником конфликта на Украине
Антонов: США стали участником конфликта из-за поставок дальнобойного оружия ВСУ
ВАШИНГТОН, 15 мар – ПРАЙМ. Участие Соединенных Штатов подтверждается поставками Киеву дальнобойных вооружений, сообщил в интервью РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.
"Во-первых, США являются участником конфликта. Доказательством этому являются поставки все более дальнобойных и смертоносных систем оружия", — отметил глава российской дипмиссии.
Антонов напомнил, что всего несколько лет назад Америка отправляла лишь легкое и стрелковое оружие, тогда как в настоящее время речь идет уже о ракетных системах.
"Убийство российских людей – это ответственность американских властей", - подчеркнул посол России в США.
Антонов признал напряженность вокруг Посольства из-за выборов президента РФ
По словам посла, от российско-американских отношений практически ничего не осталось за исключением сотрудничества в космосе и контрактов в сфере гражданского атома, но и на них покушаются местные "русофобы".
Он полагает, что остающееся взаимодействие носит взаимовыгодный характер, но даже оно подвергается нападкам.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.