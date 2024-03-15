https://1prime.ru/20240315/uchastnik-846367528.html

Антонов назвал США участником конфликта на Украине

Антонов назвал США участником конфликта на Украине - 15.03.2024, ПРАЙМ

Антонов назвал США участником конфликта на Украине

Участие Соединенных Штатов подтверждается поставками Киеву дальнобойных вооружений, сообщил в интервью РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов. | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T23:53+0300

2024-03-15T23:53+0300

2024-03-15T23:53+0300

спецоперация на украине

сша

россия

анатолий антонов

https://cdnn.1prime.ru/img/83416/27/834162758_0:248:2763:1802_1920x0_80_0_0_10ad5d34060c996a4285caa8a4a31199.jpg

ВАШИНГТОН, 15 мар – ПРАЙМ. Участие Соединенных Штатов подтверждается поставками Киеву дальнобойных вооружений, сообщил в интервью РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов."Во-первых, США являются участником конфликта. Доказательством этому являются поставки все более дальнобойных и смертоносных систем оружия", — отметил глава российской дипмиссии. Антонов напомнил, что всего несколько лет назад Америка отправляла лишь легкое и стрелковое оружие, тогда как в настоящее время речь идет уже о ракетных системах. "Убийство российских людей – это ответственность американских властей", - подчеркнул посол России в США. По словам посла, от российско-американских отношений практически ничего не осталось за исключением сотрудничества в космосе и контрактов в сфере гражданского атома, но и на них покушаются местные "русофобы".Он полагает, что остающееся взаимодействие носит взаимовыгодный характер, но даже оно подвергается нападкам.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

https://1prime.ru/20240315/846367101.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, россия, анатолий антонов