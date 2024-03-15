https://1prime.ru/20240315/ukraina-846346431.html

На Украине рассказали о плане Б на случай отсутствия помощи от США

На Украине рассказали о плане Б на случай отсутствия помощи от США - 15.03.2024, ПРАЙМ

На Украине рассказали о плане Б на случай отсутствия помощи от США

Украинский министр финансов Сергей Марченко в пятницу озвучил план Б на случай отсутствия помощи от США, согласно которому Украина будет просить страны "Большой | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T15:16+0300

2024-03-15T15:16+0300

2024-03-15T15:27+0300

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МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Украинский министр финансов Сергей Марченко в пятницу озвучил план Б на случай отсутствия помощи от США, согласно которому Украина будет просить страны "Большой семерки" увеличить размер взносов для помощи Киеву, если конгресс не примет соответствующего решения. "Мы всегда надеемся на лучшее решение вопроса с точки зрения наших интересов, и мы надеемся, что в нижней палате конгресса решение будет найдено. И сейчас для этого есть основания. Мы надеемся, что прямая бюджетная поддержка сохранится", - сказал Марченко в эфире телеканала "Рада". По его словам, поддержка США необходима Украине для сотрудничества с МВФ, "для формирования пула партнеров доверия, принимаемых в рамках G7". В то же время, как утверждает Марченко, Киев нарабатывает другие варианты. "Вариант Б – обращение ко всем странам G7, если у нас не будет достаточной поддержки со стороны США, чтобы они увеличили размеры своих вкладов, чтобы заместить США", - добавил Марченко, отметив, что это могут быть не только страны "Большой семерки", но и другие, например, Северной Европы.

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