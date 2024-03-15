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Американские чиновники предсказывают крах для Киева, пишут СМИ

Американские чиновники предсказывают крах для Киева, пишут СМИ - 15.03.2024, ПРАЙМ

Американские чиновники предсказывают крах для Киева, пишут СМИ

Чиновники США прогнозируют поражение Украины в конфликте с Россией, если конгресс не одобрит дополнительную помощь Киеву, сообщает издание Washington Post со... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T12:49+0300

2024-03-15T12:49+0300

2024-03-15T12:49+0300

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Чиновники США прогнозируют поражение Украины в конфликте с Россией, если конгресс не одобрит дополнительную помощь Киеву, сообщает издание Washington Post со ссылкой на неназваного американского чиновника."Отсутствие дополнительной помощи со временем не пойдtт на пользу Украине, и это может привести к потенциальному краху", - приводит издание слова американского чиновника. Собеседник газеты также отметил, что даже если Украина сможет выстоять, то только благодаря бесчисленным жертвам.По словам чиновников, Украина будет сильно зависеть от финансирования со стороны США, и без него у нее не будет светлого будущего.Глава ЦРУ Вильям Бернс также предупредил, что отказ от дополнительной военной помощи может привести к значительным территориальным потерям для Украины в этом году. Белый дом настаивает на том, чтобы члены Конгресса США одобрили законопроект о выделении Киеву более 60 миллиардов долларов, что даст Украине возможность наступления и "проникающих ударов по Крыму".Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того, как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов.Россия считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что США и НАТО непосредственно вовлечены в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая украинских военных в различных странах.

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