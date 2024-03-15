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В Британии рассказали о перспективах передачи Киеву лазерного оружия
В Британии рассказали о перспективах передачи Киеву лазерного оружия - 15.03.2024, ПРАЙМ
В Британии рассказали о перспективах передачи Киеву лазерного оружия
Лазерное оружие дальнего действия Dragon Fire, разрабатываемое Великобританией пока что не используется, и Лондон пока не намерен развертывать его на Украине,... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T10:25+0300
2024-03-15T10:25+0300
2024-03-15T10:25+0300
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Лазерное оружие дальнего действия Dragon Fire, разрабатываемое Великобританией пока что не используется, и Лондон пока не намерен развертывать его на Украине, передает Newsweek со ссылкой на данные Минобороны Великобритании."DragonFire еще не введен в эксплуатацию, система вооружения все еще находится на стадии исследований и разработок ... В настоящее время планов по развертыванию системы в Украине нет", - говорится в публикации.Ранее Минобороны Великобритании поделилось в социальных сетях испытания Dragon Fire, проводившиеся в январе. В публикации виден принцип работы оружия: смоделировано, как установленный на военном корабле лазер выводит из строя катер, слепит один БПЛА и сбивает другой."Мы готовы испытать его на Украине", - заявил Newsweek депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.В издании заключили, что информация о дальности действия засекречена, однако отмечается, что комплекс может поражать цели в пределах прямой видимости.Россия считает поставки оружия на Украину негативным фактором, мешающим урегулированию и вовлекающим в конфликт страны НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что поставки, содержащие оружие для Украины, являются законной целью для России. Он также указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, включая поставки оружия и обучение военнослужащих на территории стран альянса.
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Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, оружие, Новости
В Британии рассказали о перспективах передачи Киеву лазерного оружия
Newsweek: Британия пока не планирует развертывать лазерное оружие на Украине
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ.
Лазерное оружие дальнего действия Dragon Fire, разрабатываемое Великобританией пока что не используется, и Лондон пока не намерен развертывать его на Украине, передает
Newsweek со ссылкой на данные Минобороны Великобритании.
"DragonFire еще не введен в эксплуатацию, система вооружения все еще находится на стадии исследований и разработок ... В настоящее время планов по развертыванию системы в Украине нет", - говорится в публикации.
Ранее Минобороны Великобритании поделилось в социальных сетях испытания Dragon Fire, проводившиеся в январе. В публикации виден принцип работы оружия: смоделировано, как установленный на военном корабле лазер выводит из строя катер, слепит один БПЛА и сбивает другой.
Названо новое ударное оружие, которое скоро "удивит" ВСУ
"Мы готовы испытать его на Украине", - заявил Newsweek депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.
В издании заключили, что информация о дальности действия засекречена, однако отмечается, что комплекс может поражать цели в пределах прямой видимости.
Россия считает поставки оружия на Украину негативным фактором, мешающим урегулированию и вовлекающим в конфликт страны НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что поставки, содержащие оружие для Украины, являются законной целью для России. Он также указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, включая поставки оружия и обучение военнослужащих на территории стран альянса.