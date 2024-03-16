https://1prime.ru/20240316/846367906.html

"Человечеству повезет". Военкор из США объяснил, как РФ может спасти мир

"Человечеству повезет". Военкор из США объяснил, как РФ может спасти мир - 16.03.2024, ПРАЙМ

"Человечеству повезет". Военкор из США объяснил, как РФ может спасти мир

Победа России в спецоперации или смена выступающих за войну режимов на Западе – это два сценария, которые позволят избежать ядерного конфликта, заявил РИА... | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T05:23+0300

2024-03-16T05:23+0300

2024-03-16T05:25+0300

спецоперация на украине

россия

сво

мнение

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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Победа России в спецоперации или смена выступающих за войну режимов на Западе – это два сценария, которые позволят избежать ядерного конфликта, заявил РИА Новости военный корреспондент из США Рассел Бентли. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. По словам президента РФ, необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации не было никогда. "Либо Россия нанесет подавляющее поражение НАТО на Украине с помощью обычного вооружения, а затем проведет переговоры о реальном мирном договоре, гарантированном ее превосходящей военной мощью, либо серия успешных внутренних революций, которые полностью свергнут фашистские и паразитические режимы, которые сейчас владеют и контролируют все страны НАТО. Первая альтернатива представляется мне гораздо более реалистичной, чем вторая, но обе возможны, и обе могут произойти, надеюсь, одновременно", - сказал Бентли. По его мнению, опасность ядерной войны сейчас выше, чем когда-либо в истории. "Человечеству очень повезет, если мы выйдем из этого конфликта, не испытав ядерного Армагеддона. Опасность ядерной провокации "под ложным флагом" реальна, как и заявленная Россией политика применения ядерного оружия, если на карту будет поставлено выживание российского государства", - добавил собеседник агентства.

https://1prime.ru/20240314/yadernoe-846302345.html

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россия, сво, мнение