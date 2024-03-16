https://1prime.ru/20240316/846368680.html

В России сообщили, как может сохраниться государственность Украины

В России сообщили, как может сохраниться государственность Украины - 16.03.2024, ПРАЙМ

В России сообщили, как может сохраниться государственность Украины

Нейтральный военно-политический статус, дружественные отношения с Россией, а также курс на единство украинского и русского народов сохранят государственность... | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T06:00+0300

2024-03-16T06:00+0300

2024-03-16T06:13+0300

спецоперация на украине

россия

украина

государство

нейтралитет

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МОСКВА, 16 мар – ПРАЙМ. Нейтральный военно-политический статус, дружественные отношения с Россией, а также курс на единство украинского и русского народов сохранят государственность Украины, в противном случае эту страну ждет распад на отдельные территории, заявил в интервью РИА Новости постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов. "Украина в том виде, в котором была, уже не существует. Сохранить оставшееся может, по моему мнению, лишь изменение характера власти в Киеве и возвращение к дружественным отношениям с Россией и отказу от вступления в НАТО и его военно-экономический придаток, каковым стал Евросоюз", - сказал Мурадов. По его словам, Украина как легитимное государство перестала существовать еще в феврале 2014 года, когда в результате антиконституционного вооруженного переворота националистические и неонацистские формирования свергли законную власть в стране. "Итогом той деструктивной по отношению к украинскому народу и к украино-российским отношениям политике, которую сейчас проводит подконтрольный Западу киевский режим, станет, на мой взгляд, распад страны на отдельные территории", - заявил постпред. Мурадов подчеркнул, что курс на единство русского и украинского народов – "единственный реальный путь к сохранению украинской государственности".

https://1prime.ru/20240315/846353697.html

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россия, украина, государство, нейтралитет