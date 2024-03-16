https://1prime.ru/20240316/846369114.html

МО России сообщило об уничтожении 300 боевиков "Кракена" одной авиабомбой

МО России сообщило об уничтожении 300 боевиков "Кракена" одной авиабомбой - 16.03.2024, ПРАЙМ

МО России сообщило об уничтожении 300 боевиков "Кракена" одной авиабомбой

Около 300 боевиков украинского формирования "Кракен" уничтожено одним точным ударом объемно-детонирующей авиабомбы (ОДАБ) весом в 1,5 тонны, сообщил начальник... | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T07:20+0300

2024-03-16T07:20+0300

2024-03-16T07:22+0300

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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Около 300 боевиков украинского формирования "Кракен" уничтожено одним точным ударом объемно-детонирующей авиабомбы (ОДАБ) весом в 1,5 тонны, сообщил начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким. Как отметили в ведомстве, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. Главе военного ведомства в том числе доложили данные объективного контроля уничтожения военной техники и живой силы противника. "В результате точного удара авиационным боеприпасом по пункту дислокации националистического формирования "Кракен" уничтожено до 300 боевиков", - отметили в министерстве. Как уточнил Ким, боевики "Кракена" были ликвидированы попаданием объемно-детонирующей бомбы весом 1,5 тонны.

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