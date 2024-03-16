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Средства ПВО уничтожили за ночь 8 БПЛА, реактивный снаряд и "Точку-У" - 16.03.2024, ПРАЙМ
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Средства ПВО уничтожили за ночь 8 БПЛА, реактивный снаряд и "Точку-У"
Средства ПВО уничтожили за ночь 8 БПЛА, реактивный снаряд и "Точку-У" - 16.03.2024, ПРАЙМ
Средства ПВО уничтожили за ночь 8 БПЛА, реактивный снаряд и "Точку-У"
Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, реактивный снаряд системы Vampire и ракету тактического ракетного... | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T07:27+0300
2024-03-16T07:28+0300
спецоперация на украине
россия
пво
ракета
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, реактивный снаряд системы Vampire и ракету тактического ракетного комплекса "Точка-У" над территориями Курской и Белгородской областей, сообщили в субботу в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа, тактического ракетного комплекса "Точка-У" и реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Курской области; три БПЛА, реактивный снаряд и ракета ТРК "Точка-У" над территорией Белгородской области.
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россия, пво, ракета
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ПВО, ракета
07:27 16.03.2024 (обновлено: 07:28 16.03.2024)
 
Средства ПВО уничтожили за ночь 8 БПЛА, реактивный снаряд и "Точку-У"

МО РФ: ПВО уничтожила за ночь 8 украинских БПЛА, реактивный снаряд и "Точку-У"

Белоруссия в течение трех лет закупит у России дивизион современных зенитных ракетных комплексов ТОР-М2Э - глава минобороны
Белоруссия в течение трех лет закупит у России дивизион современных зенитных ракетных комплексов ТОР-М2Э - глава минобороны
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, реактивный снаряд системы Vampire и ракету тактического ракетного комплекса "Точка-У" над территориями Курской и Белгородской областей, сообщили в субботу в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа, тактического ракетного комплекса "Точка-У" и реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Разведывательный дрон-конвертоплан «Ловкий» - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
В Москве задержали украинского агента, путавшего ПВО ложными целями
Вчера, 15:21
Отмечается, что дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Курской области; три БПЛА, реактивный снаряд и ракета ТРК "Точка-У" над территорией Белгородской области.
 
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