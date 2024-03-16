https://1prime.ru/20240316/846370299.html

"НАТО плохо подготовлена". В США занервничали из-за планов блока по Украине

"НАТО плохо подготовлена". В США занервничали из-за планов блока по Украине - 16.03.2024, ПРАЙМ

"НАТО плохо подготовлена". В США занервничали из-за планов блока по Украине

НАТО придется рассмотреть ввод своих войск на Украину для компенсации нехватки качественных подразделений в ВСУ. Такое мнение высказал на своем YouTube-канале... | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T08:31+0300

2024-03-16T08:31+0300

2024-03-16T08:34+0300

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МОСКВА, 16 мар – ПРАЙМ. НАТО придется рассмотреть ввод своих войск на Украину для компенсации нехватки качественных подразделений в ВСУ. Такое мнение высказал на своем YouTube-канале The New Atlas морпех США в отставке Брайан Берлетик.По его мнению, нехватка людей и времени для подготовки полноценных бригад представляет колоссальную проблему для Вооруженных сил Украины."Откуда Украина возьмет новых офицеров (для формируемых бригад. — Прим. ред.)? <…> Этот процесс (формирование новых подразделений – прим. ред.) никак не ускорить. <...> Сэкономите на времени — и получите те (неподготовленные. — Прим. ред.) бригады, которые украинцы использовали в контрнаступлении в прошлом году", — отметил Берлетик.При этом он выразил уверенность, что проблема украинской армии с живой силой и формированием боеспособных подразделений уже не поддается исправлению. В итоге плачевное положение ВСУ, как считает морпех, поставит перед государствами-членами Североатлантического альянса опасный выбор: признать свое поражение в непрямом конфликте с Российской Федерацией или ввести свои войска на Украину."Если взглянуть на то, как плохо НАТО была подготовлена к этому конфликту, на все их ошибки, тогда обсуждение их вмешательства представляет очень большую опасность", — заявил Берлетик.В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". Он отметил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки войск на Украину, однако консенсуса по этому вопросу пока достичь не удалось.Поддержать позицию главы государства отказались лидеры всех партий Франции. Напротив, они обвинили Макрона во втягивании страны в конфликт и легкомыслии, а вместе с тем его упрекнули в том, что он не посоветовался с Национальным собранием.

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сша, нато, украина, всу