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"Спасители Европы". Макгрегор объяснил агрессивное поведение глобалистов - 16.03.2024, ПРАЙМ
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"Спасители Европы". Макгрегор объяснил агрессивное поведение глобалистов
"Спасители Европы". Макгрегор объяснил агрессивное поведение глобалистов - 16.03.2024, ПРАЙМ
"Спасители Европы". Макгрегор объяснил агрессивное поведение глобалистов
Учитывая низкие рейтинги лидеров Европы, их заявления об отправке воинских контингентов на Украину – это "последняя попытка удержаться у власти". И пока... | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T09:38+0300
2024-03-16T09:40+0300
спецоперация на украине
сша
дуглас макгрегор
эммануэль макрон
войска
украина
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МОСКВА, 16 мар – ПРАЙМ. Учитывая низкие рейтинги лидеров Европы, их заявления об отправке воинских контингентов на Украину – это "последняя попытка удержаться у власти". И пока европейские военные смеются над этой "глупой идеей", политики стараются выставить себя "спасителями" Европы и Украины, заявил в беседе с Daniel Davis / Deep Dive экс-советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор."У всей глобалистской элиты в Западной и Восточной Европе сейчас проблемы. Их положение крайне неустойчиво. Макрон очень слаб. Шольц слаб, поэтому и бежит от Макрона и его глупых идей так быстро, как только может. Глобалистская элита, правящая Западной Европой и, откровенно говоря, правящая и здесь (в США – прим. ред.), находится в очень опасном положении. Вероятно, в ближайшем будущем они будут смещены", - прогнозирует Макгрегор.Воинственные заявления глобалистов, по мнению полковника, не что иное, как "их последняя попытка удержаться у власти"."А как удержаться у власти, когда ты проигрываешь? Притвориться, что где-то там существует великий враг, который всем угрожает, и попытаться убедить всех, что ты — их спаситель. Именно это пытается сделать Макрон и его сторонники. Но ничего не выходит", - констатирует Макгрегор.Ведь армейское руководство Франции, по его словам, "лишь посмеялось над идеей отправить кого-нибудь на Украину, потому что знает, что французские военные не в состоянии отправиться туда и что-то сделать".Аналогичная ситуация, как считает Макгрегор, наблюдается и в других европейских армиях. Причем всех, "кто считает иначе", он назвал "сумасшедшими"."Мы не в состоянии отправиться воевать на Украину. Наши позиции слабые. Мы не готовы к войне какого бы то ни было масштаба против любой крупной державы на планете. Так что это все чепуха. Это пустые слова, призванные создать иллюзию, которая, как они надеются, поможет им удержаться у власти. Но это не сработает", - заключил полковник.
https://1prime.ru/20240315/france-846355089.html
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сша, дуглас макгрегор, эммануэль макрон, войска, украина
Спецоперация на Украине, США, Дуглас Макгрегор, Эммануэль Макрон, войска, УКРАИНА
09:38 16.03.2024 (обновлено: 09:40 16.03.2024)
 
"Спасители Европы". Макгрегор объяснил агрессивное поведение глобалистов

Макгрегор: заявления об отправке войск на Украину – способ удержаться у власти

© fotolia.com / Alexandr Mitiuc Глобус и графики
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
© fotolia.com / Alexandr Mitiuc
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МОСКВА, 16 мар – ПРАЙМ. Учитывая низкие рейтинги лидеров Европы, их заявления об отправке воинских контингентов на Украину – это "последняя попытка удержаться у власти". И пока европейские военные смеются над этой "глупой идеей", политики стараются выставить себя "спасителями" Европы и Украины, заявил в беседе с Daniel Davis / Deep Dive экс-советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
"У всей глобалистской элиты в Западной и Восточной Европе сейчас проблемы. Их положение крайне неустойчиво. Макрон очень слаб. Шольц слаб, поэтому и бежит от Макрона и его глупых идей так быстро, как только может. Глобалистская элита, правящая Западной Европой и, откровенно говоря, правящая и здесь (в США – прим. ред.), находится в очень опасном положении. Вероятно, в ближайшем будущем они будут смещены", - прогнозирует Макгрегор.
Воинственные заявления глобалистов, по мнению полковника, не что иное, как "их последняя попытка удержаться у власти".
"А как удержаться у власти, когда ты проигрываешь? Притвориться, что где-то там существует великий враг, который всем угрожает, и попытаться убедить всех, что ты — их спаситель. Именно это пытается сделать Макрон и его сторонники. Но ничего не выходит", - констатирует Макгрегор.
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Ведь армейское руководство Франции, по его словам, "лишь посмеялось над идеей отправить кого-нибудь на Украину, потому что знает, что французские военные не в состоянии отправиться туда и что-то сделать".
Аналогичная ситуация, как считает Макгрегор, наблюдается и в других европейских армиях. Причем всех, "кто считает иначе", он назвал "сумасшедшими".
"Мы не в состоянии отправиться воевать на Украину. Наши позиции слабые. Мы не готовы к войне какого бы то ни было масштаба против любой крупной державы на планете. Так что это все чепуха. Это пустые слова, призванные создать иллюзию, которая, как они надеются, поможет им удержаться у власти. Но это не сработает", - заключил полковник.
 
Спецоперация на УкраинеСШАДуглас МакгрегорЭммануэль МакронвойскаУКРАИНА
 
 
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