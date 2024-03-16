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В Финляндии не исключили отправку западных войск на Украину - 16.03.2024, ПРАЙМ
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В Финляндии не исключили отправку западных войск на Украину
В Финляндии не исключили отправку западных войск на Украину - 16.03.2024, ПРАЙМ
В Финляндии не исключили отправку западных войск на Украину
В долгосрочной перспективе не следует исключать возможность отправки войск стран Запада на Украину, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Об этом сообщает | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T10:32+0300
2024-03-16T10:32+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В долгосрочной перспективе не следует исключать возможность отправки войск стран Запада на Украину, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Об этом сообщает издание Politico."Западным странам, включая Соединенные Штаты, не следует так категорично выступать против идеи отправки войск на Украину, если условия ухудшатся", — цитирует газета слова Валтонен.По ее словам, не следует исключать указанную выше возможность в долгосрочной перспективе, "потому что мы никогда не знаем, какой серьезной станет ситуация".При этом она отметила, что "финская позиция ясна: сейчас мы не отправляем никакие войска и не желаем это обсуждать".Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
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финляндия, нато, поддержка украины
Спецоперация на Украине, ФИНЛЯНДИЯ, НАТО, поддержка Украины
10:32 16.03.2024
 
В Финляндии не исключили отправку западных войск на Украину

Глава МИД Финляндии Валтонен призвала не исключать отправку военных на Украину

© Фото : Wikimedia Commons/(WT-shared) HarriaФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
© Фото : Wikimedia Commons/(WT-shared) Harria
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В долгосрочной перспективе не следует исключать возможность отправки войск стран Запада на Украину, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Об этом сообщает издание Politico.
"Западным странам, включая Соединенные Штаты, не следует так категорично выступать против идеи отправки войск на Украину, если условия ухудшатся", — цитирует газета слова Валтонен.
По ее словам, не следует исключать указанную выше возможность в долгосрочной перспективе, "потому что мы никогда не знаем, какой серьезной станет ситуация".
При этом она отметила, что "финская позиция ясна: сейчас мы не отправляем никакие войска и не желаем это обсуждать".
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08:31
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
 
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