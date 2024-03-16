https://1prime.ru/20240316/846375276.html

"Тявкал пудель". Очередное заявление Макрона взбесило американцев

"Тявкал пудель". Очередное заявление Макрона взбесило американцев - 16.03.2024, ПРАЙМ

"Тявкал пудель". Очередное заявление Макрона взбесило американцев

Высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Крым должен вернуться в состав Украины в качестве части ее "международно признанной территории",... | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T12:23+0300

2024-03-16T12:23+0300

2024-03-16T12:25+0300

спецоперация на украине

эммануэль макрон

крым

newsweek

критика

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МОСКВА, 16 мар – ПРАЙМ. Высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Крым должен вернуться в состав Украины в качестве части ее "международно признанной территории", возмутило читателей американского журнала Newsweek .Пользователь с ником chrisford1 грубовато, но обстоятельно, аргументированно выразил свое отношение к реплике французского лидера: "Что бы там ни тявкал французский пудель, жители Крыма проголосовали за присоединение к России".Тема "пуделя", судя по всему, оказалось близкой и для комментатора Croc Dundee: "Что курил этот помпезный французский пудель перед тем, как выдать такой нонсенс? Хочу послать ему карту Украины около 1900 года, потому что именно к этому состоянию она вернется".Комментатор Dalmont37, со своей стороны, подчеркнул непопулярность Макрона на родине: "Макрон очень зол с тех пор, как французский отряд (в январе ракетным ударом был уничтожен отряд наемников под Харьковым – прим. ред.) размером около 60 человек словил ракету на тренировочной базе на Украине. Он очень непопулярен во Франции".То же самое сделал и Bill Wilmoth: "Макрона ненавидит собственный народ — они не слушают, что он говорит".А комментатор angry_dude напомнил о драматическом эпизоде из истории франко-российских отношений: "Они (французские генералы — прим. ред.) хотят повторить 1812 год. Подождут до июня, начнут в июне, умрут к декабрю".В конце февраля Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". При этом он отметил, что лидеры государств Запада обсудили возможность отправки войск на Украину, правда, консенсуса в этом вопросе пока не достигли.Впоследствии французский лидер, на которого обрушился вал критики за эти высказывания, заявил, что все его слова были тщательно обдуманы, и подчеркнул, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.В четверг Макрон в беседе с телеканалом France 2 заверил, что Франция никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине. В то же время он отметил, что украинский конфликт имеет экзистенциальное значение для Европы и Франции, упомянув, что к сегодняшнему дню для ВСУ сложилась сложная ситуация на фронте.

https://1prime.ru/20240315/france-846355089.html

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эммануэль макрон, крым, newsweek, критика