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Захарова назвала истинные причины атак по Белгороду
Захарова назвала истинные причины атак по Белгороду - 16.03.2024, ПРАЙМ
Захарова назвала истинные причины атак по Белгороду
Цель атак украинской армии по Белгороду была помешать выборам российского президента, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T19:44+0300
2024-03-16T19:44+0300
2024-03-16T19:49+0300
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Цель атак украинской армии по Белгороду была помешать выборам российского президента, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее стало известно, что над Белгородской областью силы ПВО сбили порядка 23 снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Два человека погибли, трое раненых."Сегодня еще по Белгороду опять ударили, и до этого, именно для того, чтобы сорвать голосование, для того, чтобы запугать людей", — заявила Захарова. Белгородцы все равно голосуют, несмотря на "непростую ситуацию", отметили международные наблюдатели РИА Новости.Официальный представитель МИД объяснила усиление террористической деятельности в отношение России со стороны Украины "выпрашиванием" дополнительной финансовой помощи и вооружений у западных союзников.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы с Украиной — 350 километров.Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Последствия обстрела Белгорода
При обстреле Белгорода со стороны ВСУ погиб второй человек за день, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
2024-03-16T19:44+0300
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россия, мария захарова, всу, белгород
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Мария Захарова, ВСУ, БЕЛГОРОД
Захарова назвала истинные причины атак по Белгороду
Захарова: удары по Белгороду нанесли, чтобы сорвать выборы российского президента
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Цель атак украинской армии по Белгороду была помешать выборам российского президента, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее стало известно, что над Белгородской областью силы ПВО сбили порядка 23 снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Два человека погибли, трое раненых.
"Сегодня еще по Белгороду опять ударили, и до этого, именно для того, чтобы сорвать голосование, для того, чтобы запугать людей", — заявила Захарова.
Белгородцы все равно голосуют, несмотря на "непростую ситуацию", отметили международные наблюдатели РИА Новости.
Официальный представитель МИД объяснила усиление террористической деятельности в отношение России со стороны Украины "выпрашиванием" дополнительной финансовой помощи и вооружений у западных союзников.
Китай заявил о готовности обеспечить условия для переговоров Москвы и Киева
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы с Украиной — 350 километров.
Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.