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Макрон заявил о готовности обсудить с Путиным конфликт на Украине - 16.03.2024, ПРАЙМ
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Макрон заявил о готовности обсудить с Путиным конфликт на Украине
Макрон заявил о готовности обсудить с Путиным конфликт на Украине - 16.03.2024, ПРАЙМ
Макрон заявил о готовности обсудить с Путиным конфликт на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным предложения по деэскалации конфликта на Украине. | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T23:34+0300
2024-03-16T23:35+0300
спецоперация на украине
франция
эммануэль макрон
украина
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным предложения по деэскалации конфликта на Украине. Кроме этого, после слов о возможном вводе войск на Украину, французский лидер добавил, что Париж готов отреагировать в случае эскалации на Украине, но инициатором агрессии не будет.На вопрос о готовности открыть второй фронт с союзниками против России Макрон ответил, что "мы не будем идти путем эскалации, нам не нужна еще одна война, но мы готовы сказать, что у нас нет лимитов и мы будем реагировать на то, как будет реагировать Россия... Пока я не выступаю с наступательными инициативами, потому что это не дух коллективной солидарности".Франция предложит прекращение огня на время Олимпийских игр в Париже, заключил Макрон.Ранее президент Франции заявил о возможном вводе войск на Украину. Его слова подтвердил французский премьер-министр Габриэль Атталь. Французский лидер подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Макрон добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Слова Макрона раскритиковали некоторые партнеры по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией. Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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франция, эммануэль макрон, украина
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, УКРАИНА
23:34 16.03.2024 (обновлено: 23:35 16.03.2024)
 
Макрон заявил о готовности обсудить с Путиным конфликт на Украине

Макрон заявил о готовности обсудить с Путиным предложения по конфликту на Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным предложения по деэскалации конфликта на Украине.
Кроме этого, после слов о возможном вводе войск на Украину, французский лидер добавил, что Париж готов отреагировать в случае эскалации на Украине, но инициатором агрессии не будет.
На вопрос о готовности открыть второй фронт с союзниками против России Макрон ответил, что "мы не будем идти путем эскалации, нам не нужна еще одна война, но мы готовы сказать, что у нас нет лимитов и мы будем реагировать на то, как будет реагировать Россия... Пока я не выступаю с наступательными инициативами, потому что это не дух коллективной солидарности".
Франция предложит прекращение огня на время Олимпийских игр в Париже, заключил Макрон.
Ранее президент Франции заявил о возможном вводе войск на Украину. Его слова подтвердил французский премьер-министр Габриэль Атталь. Французский лидер подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Макрон добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия.
Слова Макрона раскритиковали некоторые партнеры по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.
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Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте.
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
 
Спецоперация на УкраинеФРАНЦИЯЭммануэль МакронУКРАИНА
 
 
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