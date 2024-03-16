https://1prime.ru/20240316/obvinenie-846388920.html
Польша обвинила ЕК в несправедливом распределении средств для Киева
Польша обвинила ЕК в несправедливом распределении средств для Киева - 16.03.2024, ПРАЙМ
Польша обвинила ЕК в несправедливом распределении средств для Киева
Варшава обвинила ЕК в несправедливом распределении денег на боеприпасы для Киева, следует из слов главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Сиверы. | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T22:46+0300
2024-03-16T22:46+0300
2024-03-16T22:46+0300
спецоперация на украине
мир
польша
ек
украина
финансовая помощь для украины
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg
ВАРШАВА, 16 мар - ПРАЙМ. Варшава обвинила ЕК в несправедливом распределении денег на боеприпасы для Киева, следует из слов главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Сиверы.Ранее Еврокомиссия выделила 500 миллионов евро на расширение производства снарядов в Евросоюзе, мощности планируют нарастить до двух миллионов снарядов к концу 2025 года."Одно можно сказать наверняка: в вопросе дофинансирования производства танковых и артиллерийских боеприпасов Еврокомиссией мы имеем дело со скандалом. Из трех заявок, поданных Dezamet Nitrochem и Mesko для польских компаний, было выделено только 0,4% всего финансирования, а немецкий капитал получил почти 20% доступного пула в 500 миллионов евро", — отметил Сивера на платформе Х. Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
https://1prime.ru/20240315/846353697.html
польша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_01917ea1a8ef48c432d4e3a2de64af0e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мир, польша, ек, украина, финансовая помощь для украины
Спецоперация на Украине, МИР, ПОЛЬША, ЕК, УКРАИНА, финансовая помощь для Украины
Польша обвинила ЕК в несправедливом распределении средств для Киева
Польша обвинила ЕК в несправедливом распределении денег на производство снарядов для Киева
ВАРШАВА, 16 мар - ПРАЙМ. Варшава обвинила ЕК в несправедливом распределении денег на боеприпасы для Киева, следует из слов главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Сиверы.
Ранее Еврокомиссия выделила 500 миллионов евро на расширение производства снарядов в Евросоюзе, мощности планируют нарастить до двух миллионов снарядов к концу 2025 года.
"Одно можно сказать наверняка: в вопросе дофинансирования производства танковых и артиллерийских боеприпасов Еврокомиссией мы имеем дело со скандалом. Из трех заявок, поданных Dezamet Nitrochem и Mesko для польских компаний, было выделено только 0,4% всего финансирования, а немецкий капитал получил почти 20% доступного пула в 500 миллионов евро", — отметил Сивера на платформе Х.
Все по инструкциям из США: Польша решила обескровить себя ради Украины
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.