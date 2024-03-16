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Польша обвинила ЕК в несправедливом распределении средств для Киева - 16.03.2024, ПРАЙМ
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Польша обвинила ЕК в несправедливом распределении средств для Киева
Польша обвинила ЕК в несправедливом распределении средств для Киева - 16.03.2024, ПРАЙМ
Польша обвинила ЕК в несправедливом распределении средств для Киева
Варшава обвинила ЕК в несправедливом распределении денег на боеприпасы для Киева, следует из слов главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Сиверы. | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T22:46+0300
2024-03-16T22:46+0300
спецоперация на украине
мир
польша
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ВАРШАВА, 16 мар - ПРАЙМ. Варшава обвинила ЕК в несправедливом распределении денег на боеприпасы для Киева, следует из слов главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Сиверы.Ранее Еврокомиссия выделила 500 миллионов евро на расширение производства снарядов в Евросоюзе, мощности планируют нарастить до двух миллионов снарядов к концу 2025 года."Одно можно сказать наверняка: в вопросе дофинансирования производства танковых и артиллерийских боеприпасов Еврокомиссией мы имеем дело со скандалом. Из трех заявок, поданных Dezamet Nitrochem и Mesko для польских компаний, было выделено только 0,4% всего финансирования, а немецкий капитал получил почти 20% доступного пула в 500 миллионов евро", — отметил Сивера на платформе Х. Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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мир, польша, ек, украина, финансовая помощь для украины
Спецоперация на Украине, МИР, ПОЛЬША, ЕК, УКРАИНА, финансовая помощь для Украины
22:46 16.03.2024
 
Польша обвинила ЕК в несправедливом распределении средств для Киева

Польша обвинила ЕК в несправедливом распределении денег на производство снарядов для Киева

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
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ВАРШАВА, 16 мар - ПРАЙМ. Варшава обвинила ЕК в несправедливом распределении денег на боеприпасы для Киева, следует из слов главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Сиверы.
Ранее Еврокомиссия выделила 500 миллионов евро на расширение производства снарядов в Евросоюзе, мощности планируют нарастить до двух миллионов снарядов к концу 2025 года.
"Одно можно сказать наверняка: в вопросе дофинансирования производства танковых и артиллерийских боеприпасов Еврокомиссией мы имеем дело со скандалом. Из трех заявок, поданных Dezamet Nitrochem и Mesko для польских компаний, было выделено только 0,4% всего финансирования, а немецкий капитал получил почти 20% доступного пула в 500 миллионов евро", — отметил Сивера на платформе Х.
Польские военные, Сквежина
Все по инструкциям из США: Польша решила обескровить себя ради Украины
Вчера, 17:28
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
 
Спецоперация на УкраинеМИРПОЛЬШАЕКУКРАИНАфинансовая помощь для Украины
 
 
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