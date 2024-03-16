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СМИ сообщило, когда у Киева закончатся ракеты для систем ПВО - 16.03.2024, ПРАЙМ
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СМИ сообщило, когда у Киева закончатся ракеты для систем ПВО
СМИ сообщило, когда у Киева закончатся ракеты для систем ПВО - 16.03.2024, ПРАЙМ
СМИ сообщило, когда у Киева закончатся ракеты для систем ПВО
Киев может ощутить нехватку ракет для систем противовоздушной обороны уже в конце марта, сообщает газета The Telegraph. | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T21:48+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Киев может ощутить нехватку ракет для систем противовоздушной обороны уже в конце марта, сообщает газета The Telegraph."У Украины так мало снарядов, что, как сообщается, у нее кончатся ракеты для противовоздушной обороны к концу этого месяца", — пишет газета. Издание уточняет, что отсутствие вооружения вынудит украинскую армию экономить боеприпасы и пытаться сбить лишь одну из пяти ракет.Ранее директор ЦРУ Роберт Бернс предположил, что без американской поддержки Украина должна будет пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год.В начале марта немецкий телеканал Welt указывал, что российская армия уверенно держит позиции на линии фронта, так как украинские войска страдают от недостаточного количества боеприпасов и военных.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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великобритания, украина, сво
Спецоперация на Украине, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, СВО
21:48 16.03.2024 (обновлено: 21:49 16.03.2024)
 
СМИ сообщило, когда у Киева закончатся ракеты для систем ПВО

The Telegraph: ракеты для систем ПВО у Украины могут закончиться к концу месяца

© Роскосмос | Перейти в медиабанкЗапуск транспортного грузового корабля "Прогресс МС-26" с космодрома Байконур
Запуск транспортного грузового корабля Прогресс МС-26 с космодрома Байконур
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Киев может ощутить нехватку ракет для систем противовоздушной обороны уже в конце марта, сообщает газета The Telegraph.
"У Украины так мало снарядов, что, как сообщается, у нее кончатся ракеты для противовоздушной обороны к концу этого месяца", — пишет газета.
Издание уточняет, что отсутствие вооружения вынудит украинскую армию экономить боеприпасы и пытаться сбить лишь одну из пяти ракет.
Ранее директор ЦРУ Роберт Бернс предположил, что без американской поддержки Украина должна будет пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год.
В начале марта немецкий телеканал Welt указывал, что российская армия уверенно держит позиции на линии фронта, так как украинские войска страдают от недостаточного количества боеприпасов и военных.
%Дом Народных собраний Китая - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
Китай заявил о готовности обеспечить условия для переговоров Москвы и Киева
Вчера, 23:43
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
 
Спецоперация на УкраинеВЕЛИКОБРИТАНИЯУКРАИНАСВО
 
 
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