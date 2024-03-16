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Названа еще одна возможность погасить кредит, которую отняли у россиян - 16.03.2024, ПРАЙМ
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Названа еще одна возможность погасить кредит, которую отняли у россиян
Названа еще одна возможность погасить кредит, которую отняли у россиян - 16.03.2024, ПРАЙМ
Названа еще одна возможность погасить кредит, которую отняли у россиян
Ряд российских банков и МФО стали учитывать в системе оценки добросовестности заемщиков вероятность их банкротства. В результате количество отказов по кредитным | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T02:02+0300
2024-03-16T02:02+0300
эксклюзив
кредит
банк
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Ряд российских банков и МФО стали учитывать в системе оценки добросовестности заемщиков вероятность их банкротства. В результате количество отказов по кредитным заявкам может вырасти на 20-30 процентов, что снижает возможность рефинансировать слишком дорогой долг, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.В ноябре прошлого года упростились критерии признания граждан банкротами во внесудебном порядке. Теперь размер общего долга должен быть не менее 25 тысяч и не более 1 миллиона рублей.По словам эксперта, отказов при упрощенной процедуре банкротства действительно стало больше. Ужесточая андеррайтинг, банки правы, ведь это снижает риск невозвратов. А добросовестных заемщиков успокаивают тем, что для них процентная ставка будет снижаться.“Однако если такое и случится, то не сразу - потребуются как минимум месяцы. Тем более, рынок рефинансирования кредитов сейчас должен сузиться. При высокой вероятности отказов со стороны новых кредиторов граждане будут бояться испортить кредитную историю”, - считает экономист.Поэтому банкам не нужно будет прилагать очень серьезных усилий, чтобы удержать привычных заемщиков – а значит, и программы лояльности для них “окажутся достаточно умеренными”.“Впрочем, если пора регуляторных послаблений пройдет, кредитные организации будут вынуждены бороться за хороших заемщиков – а главное, заемщиков, готовых кредитоваться под залог”, - предположила Белянчикова. Поэтому уже сейчас появляются программы выдачи потребкредитов под залог, например, автомобилей - не путать с автокредитами. По таким ссудам не будет совсем высоких макропруденциальных надбавок.Процедура ускоренного банкротства, сократив количество вновь выдаваемых кредитов, в какой-то момент перестанет сильно давить на рынок. Ведь сжатие ограничено кругом граждан, одновременно экономически и морально готовых к подобной процедуре, заключила эксперт.
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эксклюзив, кредит, банк
Эксклюзив, кредит, банк
02:02 16.03.2024
 
Названа еще одна возможность погасить кредит, которую отняли у россиян

Финансист Белянчикова: рефинансировать кредит стало труднее из-за новых требований банков

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Ряд российских банков и МФО стали учитывать в системе оценки добросовестности заемщиков вероятность их банкротства. В результате количество отказов по кредитным заявкам может вырасти на 20-30 процентов, что снижает возможность рефинансировать слишком дорогой долг, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
В ноябре прошлого года упростились критерии признания граждан банкротами во внесудебном порядке. Теперь размер общего долга должен быть не менее 25 тысяч и не более 1 миллиона рублей.
Платеж по кредиту - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
Раскрыто, как банки вешают долги на честно отдавших кредит заемщиков
13 марта, 02:02
По словам эксперта, отказов при упрощенной процедуре банкротства действительно стало больше. Ужесточая андеррайтинг, банки правы, ведь это снижает риск невозвратов. А добросовестных заемщиков успокаивают тем, что для них процентная ставка будет снижаться.
“Однако если такое и случится, то не сразу - потребуются как минимум месяцы. Тем более, рынок рефинансирования кредитов сейчас должен сузиться. При высокой вероятности отказов со стороны новых кредиторов граждане будут бояться испортить кредитную историю”, - считает экономист.
Поэтому банкам не нужно будет прилагать очень серьезных усилий, чтобы удержать привычных заемщиков – а значит, и программы лояльности для них “окажутся достаточно умеренными”.
“Впрочем, если пора регуляторных послаблений пройдет, кредитные организации будут вынуждены бороться за хороших заемщиков – а главное, заемщиков, готовых кредитоваться под залог”, - предположила Белянчикова. Поэтому уже сейчас появляются программы выдачи потребкредитов под залог, например, автомобилей - не путать с автокредитами. По таким ссудам не будет совсем высоких макропруденциальных надбавок.
Процедура ускоренного банкротства, сократив количество вновь выдаваемых кредитов, в какой-то момент перестанет сильно давить на рынок. Ведь сжатие ограничено кругом граждан, одновременно экономически и морально готовых к подобной процедуре, заключила эксперт.
 
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