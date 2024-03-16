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Названа еще одна возможность погасить кредит, которую отняли у россиян

Названа еще одна возможность погасить кредит, которую отняли у россиян - 16.03.2024, ПРАЙМ

Названа еще одна возможность погасить кредит, которую отняли у россиян

Ряд российских банков и МФО стали учитывать в системе оценки добросовестности заемщиков вероятность их банкротства. В результате количество отказов по кредитным | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T02:02+0300

2024-03-16T02:02+0300

2024-03-16T02:02+0300

эксклюзив

кредит

банк

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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Ряд российских банков и МФО стали учитывать в системе оценки добросовестности заемщиков вероятность их банкротства. В результате количество отказов по кредитным заявкам может вырасти на 20-30 процентов, что снижает возможность рефинансировать слишком дорогой долг, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.В ноябре прошлого года упростились критерии признания граждан банкротами во внесудебном порядке. Теперь размер общего долга должен быть не менее 25 тысяч и не более 1 миллиона рублей.По словам эксперта, отказов при упрощенной процедуре банкротства действительно стало больше. Ужесточая андеррайтинг, банки правы, ведь это снижает риск невозвратов. А добросовестных заемщиков успокаивают тем, что для них процентная ставка будет снижаться.“Однако если такое и случится, то не сразу - потребуются как минимум месяцы. Тем более, рынок рефинансирования кредитов сейчас должен сузиться. При высокой вероятности отказов со стороны новых кредиторов граждане будут бояться испортить кредитную историю”, - считает экономист.Поэтому банкам не нужно будет прилагать очень серьезных усилий, чтобы удержать привычных заемщиков – а значит, и программы лояльности для них “окажутся достаточно умеренными”.“Впрочем, если пора регуляторных послаблений пройдет, кредитные организации будут вынуждены бороться за хороших заемщиков – а главное, заемщиков, готовых кредитоваться под залог”, - предположила Белянчикова. Поэтому уже сейчас появляются программы выдачи потребкредитов под залог, например, автомобилей - не путать с автокредитами. По таким ссудам не будет совсем высоких макропруденциальных надбавок.Процедура ускоренного банкротства, сократив количество вновь выдаваемых кредитов, в какой-то момент перестанет сильно давить на рынок. Ведь сжатие ограничено кругом граждан, одновременно экономически и морально готовых к подобной процедуре, заключила эксперт.

https://1prime.ru/20240313/kredit-846225424.html

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эксклюзив, кредит, банк