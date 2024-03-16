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Названа еще одна возможность погасить кредит, которую отняли у россиян
Названа еще одна возможность погасить кредит, которую отняли у россиян - 16.03.2024, ПРАЙМ
Названа еще одна возможность погасить кредит, которую отняли у россиян
Ряд российских банков и МФО стали учитывать в системе оценки добросовестности заемщиков вероятность их банкротства. В результате количество отказов по кредитным | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T02:02+0300
2024-03-16T02:02+0300
2024-03-16T02:02+0300
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Ряд российских банков и МФО стали учитывать в системе оценки добросовестности заемщиков вероятность их банкротства. В результате количество отказов по кредитным заявкам может вырасти на 20-30 процентов, что снижает возможность рефинансировать слишком дорогой долг, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.В ноябре прошлого года упростились критерии признания граждан банкротами во внесудебном порядке. Теперь размер общего долга должен быть не менее 25 тысяч и не более 1 миллиона рублей.По словам эксперта, отказов при упрощенной процедуре банкротства действительно стало больше. Ужесточая андеррайтинг, банки правы, ведь это снижает риск невозвратов. А добросовестных заемщиков успокаивают тем, что для них процентная ставка будет снижаться.“Однако если такое и случится, то не сразу - потребуются как минимум месяцы. Тем более, рынок рефинансирования кредитов сейчас должен сузиться. При высокой вероятности отказов со стороны новых кредиторов граждане будут бояться испортить кредитную историю”, - считает экономист.Поэтому банкам не нужно будет прилагать очень серьезных усилий, чтобы удержать привычных заемщиков – а значит, и программы лояльности для них “окажутся достаточно умеренными”.“Впрочем, если пора регуляторных послаблений пройдет, кредитные организации будут вынуждены бороться за хороших заемщиков – а главное, заемщиков, готовых кредитоваться под залог”, - предположила Белянчикова. Поэтому уже сейчас появляются программы выдачи потребкредитов под залог, например, автомобилей - не путать с автокредитами. По таким ссудам не будет совсем высоких макропруденциальных надбавок.Процедура ускоренного банкротства, сократив количество вновь выдаваемых кредитов, в какой-то момент перестанет сильно давить на рынок. Ведь сжатие ограничено кругом граждан, одновременно экономически и морально готовых к подобной процедуре, заключила эксперт.
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эксклюзив, кредит, банк
Названа еще одна возможность погасить кредит, которую отняли у россиян
Финансист Белянчикова: рефинансировать кредит стало труднее из-за новых требований банков
МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Ряд российских банков и МФО стали учитывать в системе оценки добросовестности заемщиков вероятность их банкротства. В результате количество отказов по кредитным заявкам может вырасти на 20-30 процентов, что снижает возможность рефинансировать слишком дорогой долг, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
В ноябре прошлого года упростились критерии признания граждан банкротами во внесудебном порядке. Теперь размер общего долга должен быть не менее 25 тысяч и не более 1 миллиона рублей.
Раскрыто, как банки вешают долги на честно отдавших кредит заемщиков
По словам эксперта, отказов при упрощенной процедуре банкротства действительно стало больше. Ужесточая андеррайтинг, банки правы, ведь это снижает риск невозвратов. А добросовестных заемщиков успокаивают тем, что для них процентная ставка будет снижаться.
“Однако если такое и случится, то не сразу - потребуются как минимум месяцы. Тем более, рынок рефинансирования кредитов сейчас должен сузиться. При высокой вероятности отказов со стороны новых кредиторов граждане будут бояться испортить кредитную историю”, - считает экономист.
Поэтому банкам не нужно будет прилагать очень серьезных усилий, чтобы удержать привычных заемщиков – а значит, и программы лояльности для них “окажутся достаточно умеренными”.
“Впрочем, если пора регуляторных послаблений пройдет, кредитные организации будут вынуждены бороться за хороших заемщиков – а главное, заемщиков, готовых кредитоваться под залог”, - предположила Белянчикова. Поэтому уже сейчас появляются программы выдачи потребкредитов под залог, например, автомобилей - не путать с автокредитами. По таким ссудам не будет совсем высоких макропруденциальных надбавок.
Процедура ускоренного банкротства, сократив количество вновь выдаваемых кредитов, в какой-то момент перестанет сильно давить на рынок. Ведь сжатие ограничено кругом граждан, одновременно экономически и морально готовых к подобной процедуре, заключила эксперт.