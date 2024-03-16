https://1prime.ru/20240316/regiony-846388532.html
Россия никогда не вернет обратно новые регионы, сообщило СМИ
Россия никогда не вернет обратно новые регионы, сообщило СМИ - 16.03.2024, ПРАЙМ
Россия никогда не вернет обратно новые регионы, сообщило СМИ
Москва не станет возвращать вошедшие в ее состав регионы Киеву, полагает работавший и получивший ранение на Украине корреспондент Fox News Бенджамин Холл. | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T22:31+0300
2024-03-16T22:31+0300
2024-03-16T22:31+0300
спецоперация на украине
сша
россия
украина
новые регионы рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg
МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Москва не станет возвращать вошедшие в ее состав регионы Киеву, полагает работавший и получивший ранение на Украине корреспондент Fox News Бенджамин Холл."Не думаю, что это когда-либо случится. Думаю, что в какой-то момент, вероятно, будет заключена сделка о прекращении огня", — ответил Холл на вопрос о том, может ли Москва уступить Киеву новые регионы. Журналист добавил, что даже если конгресс США одобрит новый транш военной помощи, то он станет последним, в то время как Москва далека от потери своей выносливости. По его мнению, выделение Киеву нового финансирования от США никак России не помешает.Холл подытожил тем, что согласился с мнением папы Римского, который недавно заявил, что Украине стоит "поднять белый флаг" и сесть за стол переговоров с Москвой. Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
https://1prime.ru/20240316/846371406.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_28d4c5c313ab3b890ee496d72b1e6a7f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, украина, новые регионы рф
Спецоперация на Украине, США, РОССИЯ, УКРАИНА, новые регионы РФ
Россия никогда не вернет обратно новые регионы, сообщило СМИ
Корреспондент Fox News: Россия никогда не отдаст вошедшие в ее состав регионы Украине
МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Москва не станет возвращать вошедшие в ее состав регионы Киеву, полагает работавший и получивший ранение на Украине корреспондент Fox News Бенджамин Холл.
"Не думаю, что это когда-либо случится. Думаю, что в какой-то момент, вероятно, будет заключена сделка о прекращении огня", — ответил Холл на вопрос о том, может ли Москва уступить Киеву новые регионы.
Журналист добавил, что даже если конгресс США одобрит новый транш военной помощи, то он станет последним, в то время как Москва далека от потери своей выносливости. По его мнению, выделение Киеву нового финансирования от США никак России не помешает.
США готовили фейки перед выборами в России, заявила Захарова
Холл подытожил тем, что согласился с мнением папы Римского, который недавно заявил, что Украине стоит "поднять белый флаг" и сесть за стол переговоров с Москвой.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.