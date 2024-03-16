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Россия никогда не вернет обратно новые регионы, сообщило СМИ

Россия никогда не вернет обратно новые регионы, сообщило СМИ - 16.03.2024, ПРАЙМ

Россия никогда не вернет обратно новые регионы, сообщило СМИ

Москва не станет возвращать вошедшие в ее состав регионы Киеву, полагает работавший и получивший ранение на Украине корреспондент Fox News Бенджамин Холл. | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T22:31+0300

2024-03-16T22:31+0300

2024-03-16T22:31+0300

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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Москва не станет возвращать вошедшие в ее состав регионы Киеву, полагает работавший и получивший ранение на Украине корреспондент Fox News Бенджамин Холл."Не думаю, что это когда-либо случится. Думаю, что в какой-то момент, вероятно, будет заключена сделка о прекращении огня", — ответил Холл на вопрос о том, может ли Москва уступить Киеву новые регионы. Журналист добавил, что даже если конгресс США одобрит новый транш военной помощи, то он станет последним, в то время как Москва далека от потери своей выносливости. По его мнению, выделение Киеву нового финансирования от США никак России не помешает.Холл подытожил тем, что согласился с мнением папы Римского, который недавно заявил, что Украине стоит "поднять белый флаг" и сесть за стол переговоров с Москвой. Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.

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