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СМИ сообщило о давлении Евросоюза на импортеров российского СПГ
СМИ сообщило о давлении Евросоюза на импортеров российского СПГ - 16.03.2024, ПРАЙМ
СМИ сообщило о давлении Евросоюза на импортеров российского СПГ
Евросоюз требует сокращение закупок у импортеров российского сжиженного природного газа в 2024 году, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на еврокомиссара по... | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T14:39+0300
2024-03-16T14:39+0300
2024-03-16T14:39+0300
энергетика
поставки спг
импорт спг
россия
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Евросоюз требует сокращение закупок у импортеров российского сжиженного природного газа в 2024 году, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон."В ЕС мы последовательно наращиваем давление на европейских игроков с тем, чтобы сократить закупки российского СПГ", — указала Симсон. Еврокомиссар добавила, что альянс активно разрабатывает альтернативы российскому "голубому топливу" с государствами-членами, чтобы полностью от него отказаться без крупных потерь.Как ранее отмечал вице-премьер России Александр Новак, Россия открыта к обсуждению поставок газа в Европу по различным маршрутам, но не замечает желания с другой стороны.Москва неоднократно повторяла, что отказ Запада от российского энергоресурса поставит его в менее выгодное положение. Западные страны все равно будут покупать нефть и газ России только теперь через посредников и за более высокую стоимость.По словам президента России Владимира Путина, западные ограничительные меры нацелены на ухудшение жизни миллиона людей. В России не раз заявляли, что страна справится с любым давлением, который оказывает на нее Запад.
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поставки спг, импорт спг, россия, санкции против рф
Энергетика, поставки СПГ, импорт СПГ, РОССИЯ, санкции против РФ
СМИ сообщило о давлении Евросоюза на импортеров российского СПГ
Bloomberg: Евросоюз требует сокращение закупок у импортеров российского СПГ в 2024 году
МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Евросоюз требует сокращение закупок у импортеров российского сжиженного природного газа в 2024 году, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.
"В ЕС мы последовательно наращиваем давление на европейских игроков с тем, чтобы сократить закупки российского СПГ", — указала Симсон.
Еврокомиссар добавила, что альянс активно разрабатывает альтернативы российскому "голубому топливу" с государствами-членами, чтобы полностью от него отказаться без крупных потерь.
Как ранее отмечал вице-премьер России Александр Новак, Россия открыта к обсуждению поставок газа в Европу по различным маршрутам, но не замечает желания с другой стороны.
Еврокомиссия планирует ограничить импорт российской сельхозпродукции в ЕС
Москва неоднократно повторяла, что отказ Запада от российского энергоресурса поставит его в менее выгодное положение. Западные страны все равно будут покупать нефть и газ России только теперь через посредников и за более высокую стоимость.
По словам президента России Владимира Путина, западные ограничительные меры нацелены на ухудшение жизни миллиона людей. В России не раз заявляли, что страна справится с любым давлением, который оказывает на нее Запад.