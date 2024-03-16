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В офисе Зеленского прокомментировали ввод войск НАТО на Украину - 16.03.2024, ПРАЙМ
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В офисе Зеленского прокомментировали ввод войск НАТО на Украину
В офисе Зеленского прокомментировали ввод войск НАТО на Украину - 16.03.2024, ПРАЙМ
В офисе Зеленского прокомментировали ввод войск НАТО на Украину
Отправка солдат НАТО на Украину не рассматривается в текущее время, сообщил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква. | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T23:25+0300
2024-03-16T23:25+0300
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Отправка солдат НАТО на Украину не рассматривается в текущее время, сообщил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква."Мы на сегодняшний день не говорим о вооруженных силах Франции или других стран на территории Украины. По одной простой причине - для этого необходимо соответствующее решение, все эти страны являются членами НАТО... Украина, к сожалению, на сегодняшний день не является членом НАТО", — отметил Игорь Жовква, его слова приводит украинское издание "Страна". Он добавил, что речь может зайти об этом, если "Россия пойдет дальше".Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном вводе войск на Украину. Его слова подтвердил французский премьер-министр Габриэль Атталь. Французский лидер подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Макрон добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией. Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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украина, сво, россия, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, РОССИЯ, НАТО
23:25 16.03.2024
 
В офисе Зеленского прокомментировали ввод войск НАТО на Украину

Офис Зеленского: речь о вводе иностранных сил на Украину сегодня не идет

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Отправка солдат НАТО на Украину не рассматривается в текущее время, сообщил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.
"Мы на сегодняшний день не говорим о вооруженных силах Франции или других стран на территории Украины. По одной простой причине - для этого необходимо соответствующее решение, все эти страны являются членами НАТО... Украина, к сожалению, на сегодняшний день не является членом НАТО", — отметил Игорь Жовква, его слова приводит украинское издание "Страна".
Он добавил, что речь может зайти об этом, если "Россия пойдет дальше".
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном вводе войск на Украину. Его слова подтвердил французский премьер-министр Габриэль Атталь. Французский лидер подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Макрон добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия.
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
В НАТО предположили, как изменяться их отношения с Россией после выборов
21:26
Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте.
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСВОРОССИЯНАТО
 
 
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