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Минобороны сообщило о срыве попыток ВСУ прорваться через границу - 16.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Минобороны сообщило о срыве попыток ВСУ прорваться через границу
Минобороны сообщило о срыве попыток ВСУ прорваться через границу - 16.03.2024, ПРАЙМ
Минобороны сообщило о срыве попыток ВСУ прорваться через границу
Украинским войскам не дали проникнуть в Россию со стороны Сумской области в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области, сообщило... | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T15:20+0300
2024-03-16T15:21+0300
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Украинским войскам не дали проникнуть в Россию со стороны Сумской области в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.Указывается, что российская армия атаковала по сосредоточениям живой силы и технике ВСУ в приграничных с Белгородской и Курской областями районах Украины."В результате ударов авиации и огня артиллерии потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и боевая машина РСЗО "Град", — отметило Минобороны.В последние дни украинские боевики предприняли целую серию попыток прорваться через российскую границу.В Минобороны подчеркнули, за три дня российские военные уничтожили более 550 боевиков, пытавшихся прорваться через границу. Украинские войска также лишились 16 танков, 19 боевых бронированных авто, в том числе 11 БМП Bradley американского производства и 15 машин.По словам президента России Владимира Путина, попытки Киева атаковать приграничные районы России связаны с неудачами на линии боевого соприкосновения.
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россия, украина, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО
15:20 16.03.2024 (обновлено: 15:21 16.03.2024)
 
Минобороны сообщило о срыве попыток ВСУ прорваться через границу

Минобороны: пресечены попытки украинских диверсантов проникнуть через границу

© РИА Новости . Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВСУ обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
ВСУ обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости . Сергей Батурин
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Украинским войскам не дали проникнуть в Россию со стороны Сумской области в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
Указывается, что российская армия атаковала по сосредоточениям живой силы и технике ВСУ в приграничных с Белгородской и Курской областями районах Украины.
"В результате ударов авиации и огня артиллерии потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и боевая машина РСЗО "Град", — отметило Минобороны.
В последние дни украинские боевики предприняли целую серию попыток прорваться через российскую границу.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
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Вчера, 16:49
В Минобороны подчеркнули, за три дня российские военные уничтожили более 550 боевиков, пытавшихся прорваться через границу. Украинские войска также лишились 16 танков, 19 боевых бронированных авто, в том числе 11 БМП Bradley американского производства и 15 машин.
По словам президента России Владимира Путина, попытки Киева атаковать приграничные районы России связаны с неудачами на линии боевого соприкосновения.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСВО
 
 
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