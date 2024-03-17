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Атака беспилотников вызвала пожар на Славянском НПЗ в Краснодарском крае - 17.03.2024, ПРАЙМ
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Атака беспилотников вызвала пожар на Славянском НПЗ в Краснодарском крае
Атака беспилотников вызвала пожар на Славянском НПЗ в Краснодарском крае - 17.03.2024, ПРАЙМ
Атака беспилотников вызвала пожар на Славянском НПЗ в Краснодарском крае
Несколько беспилотников ВСУ пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, они были нейтрализованы, но в результате падения... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T05:13+0300
2024-03-17T05:15+0300
спецоперация на украине
россия
нпз
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Несколько беспилотников ВСУ пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, они были нейтрализованы, но в результате падения одного из них возник пожар, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона. "Очередная попытка теракта со стороны преступного киевского режима. Ночью в районе 3 часов утра несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ. По данным ЕДДС Славянского района, беспилотники были нейтрализованы, однако в результате падения одного из аппаратов возник пожар", - говорится в сообщении. Отмечается, что на данный момент в ликвидации пожара задействованы 83 человека и 25 единиц техники, в том числе 50 спасателей и 14 единиц техники МЧС России.
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россия, нпз
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, НПЗ
05:13 17.03.2024 (обновлено: 05:15 17.03.2024)
 
Атака беспилотников вызвала пожар на Славянском НПЗ в Краснодарском крае

Оперштаб: падение одного из БПЛА, атаковавших Славянский НПЗ, вызвало пожар

© РИА Новости . Елена Копылова | Перейти в медиабанкКрупный пожар на складе во Владивостоке
Крупный пожар на складе во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Елена Копылова
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Несколько беспилотников ВСУ пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, они были нейтрализованы, но в результате падения одного из них возник пожар, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.
"Очередная попытка теракта со стороны преступного киевского режима. Ночью в районе 3 часов утра несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ. По данным ЕДДС Славянского района, беспилотники были нейтрализованы, однако в результате падения одного из аппаратов возник пожар", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на данный момент в ликвидации пожара задействованы 83 человека и 25 единиц техники, в том числе 50 спасателей и 14 единиц техники МЧС России.
 
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