https://1prime.ru/20240317/846389933.html

Атака беспилотников вызвала пожар на Славянском НПЗ в Краснодарском крае

Атака беспилотников вызвала пожар на Славянском НПЗ в Краснодарском крае - 17.03.2024, ПРАЙМ

Атака беспилотников вызвала пожар на Славянском НПЗ в Краснодарском крае

Несколько беспилотников ВСУ пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, они были нейтрализованы, но в результате падения... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T05:13+0300

2024-03-17T05:13+0300

2024-03-17T05:15+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Несколько беспилотников ВСУ пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, они были нейтрализованы, но в результате падения одного из них возник пожар, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона. "Очередная попытка теракта со стороны преступного киевского режима. Ночью в районе 3 часов утра несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ. По данным ЕДДС Славянского района, беспилотники были нейтрализованы, однако в результате падения одного из аппаратов возник пожар", - говорится в сообщении. Отмечается, что на данный момент в ликвидации пожара задействованы 83 человека и 25 единиц техники, в том числе 50 спасателей и 14 единиц техники МЧС России.

https://1prime.ru/20240316/846369348.html

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