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Пожар на Славянском НПЗ полностью ликвидировали

Пожар на Славянском НПЗ полностью ликвидировали - 17.03.2024, ПРАЙМ

Пожар на Славянском НПЗ полностью ликвидировали

Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале оперативного... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T05:19+0300

2024-03-17T05:19+0300

2024-03-17T05:19+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона. Ранее в оперативном штабе региона сообщалось, что несколько беспилотников ВСУ пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, они были нейтрализованы, но в результате падения одного из них возник пожар. "По данным ЕДДС Славянского района, пожар на территории Славянского НПЗ в настоящий момент полностью ликвидирован", - говорится в сообщении. Также добавляется, что один из сотрудников предприятия погиб во время атаки беспилотников, предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Пострадавших непосредственно во время пожара нет.

https://1prime.ru/20240316/846373127.html

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россия, нпз, пожар