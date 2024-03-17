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Пожар на Славянском НПЗ полностью ликвидировали
Пожар на Славянском НПЗ полностью ликвидировали - 17.03.2024, ПРАЙМ
Пожар на Славянском НПЗ полностью ликвидировали
Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале оперативного... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T05:19+0300
2024-03-17T05:19+0300
2024-03-17T05:19+0300
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона. Ранее в оперативном штабе региона сообщалось, что несколько беспилотников ВСУ пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, они были нейтрализованы, но в результате падения одного из них возник пожар. "По данным ЕДДС Славянского района, пожар на территории Славянского НПЗ в настоящий момент полностью ликвидирован", - говорится в сообщении. Также добавляется, что один из сотрудников предприятия погиб во время атаки беспилотников, предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Пострадавших непосредственно во время пожара нет.
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россия, нпз, пожар
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, НПЗ, пожар
Пожар на Славянском НПЗ полностью ликвидировали
Оперштаб: пожар на территории Славянского НПЗ полностью ликвидировали
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.
Ранее в оперативном штабе региона сообщалось, что несколько беспилотников ВСУ пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, они были нейтрализованы, но в результате падения одного из них возник пожар.
"По данным ЕДДС Славянского района, пожар на территории Славянского НПЗ в настоящий момент полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
В Самарской области произошел пожар на НПЗ после атаки дрона
Также добавляется, что один из сотрудников предприятия погиб во время атаки беспилотников, предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Пострадавших непосредственно во время пожара нет.