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Пожар на Славянском НПЗ полностью ликвидировали - 17.03.2024, ПРАЙМ
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Пожар на Славянском НПЗ полностью ликвидировали
Пожар на Славянском НПЗ полностью ликвидировали - 17.03.2024, ПРАЙМ
Пожар на Славянском НПЗ полностью ликвидировали
Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале оперативного... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T05:19+0300
2024-03-17T05:19+0300
спецоперация на украине
россия
нпз
пожар
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона. Ранее в оперативном штабе региона сообщалось, что несколько беспилотников ВСУ пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, они были нейтрализованы, но в результате падения одного из них возник пожар. "По данным ЕДДС Славянского района, пожар на территории Славянского НПЗ в настоящий момент полностью ликвидирован", - говорится в сообщении. Также добавляется, что один из сотрудников предприятия погиб во время атаки беспилотников, предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Пострадавших непосредственно во время пожара нет.
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россия, нпз, пожар
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, НПЗ, пожар
05:19 17.03.2024
 
Пожар на Славянском НПЗ полностью ликвидировали

Оперштаб: пожар на территории Славянского НПЗ полностью ликвидировали

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРабота службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Домодедово
Работа службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.
Ранее в оперативном штабе региона сообщалось, что несколько беспилотников ВСУ пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, они были нейтрализованы, но в результате падения одного из них возник пожар.
"По данным ЕДДС Славянского района, пожар на территории Славянского НПЗ в настоящий момент полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
% Техника МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
В Самарской области произошел пожар на НПЗ после атаки дрона
Вчера, 10:21
Также добавляется, что один из сотрудников предприятия погиб во время атаки беспилотников, предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Пострадавших непосредственно во время пожара нет.
 
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